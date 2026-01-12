Hondureños con TPS enfrentan trabas para renovar licencias de conducir

Juan Flores, presidente de la Fundación 15 de Septiembre, explicó que la situación es desigual y depende en gran medida de cada ciudad o condado.

Aunque en algunos lugares se han otorgado extensiones temporales, la mayoría de agencias estatales y locales sigue negando el trámite por falta de notificaciones oficiales.

Tegucigalpa, Honduras.- A pesar de los avances recientes en torno al Estatus de Protección Temporal ( TPS ), miles de hondureños en Estados Unidos continúan enfrentando serias dificultades para renovar o tramitar su licencia de conducir , un documento clave para su movilidad y estabilidad laboral.

Según relató, algunos compatriotas han logrado obtener una extensión de la licencia por un período aproximado de dos meses, pero estos casos son excepcionales frente a la realidad que vive la mayoría de los tepesianos.

“Hay algunas ciudades donde me han confirmado que sí les han dado una extensión, pero en la mayoría de los lugares las agencias encargadas están negando el trámite porque dicen que todavía no tienen notificación de las autoridades”, señaló Flores, al detallar que incluso él mismo acudió recientemente a oficinas de vehículos y motores para verificar la situación.

El dirigente migrante explicó que el principal obstáculo radica en la falta de lineamientos oficiales que deben ser emitidos a nivel estatal.

En estados como Florida, por ejemplo, las agencias locales dependen de instrucciones que deben salir desde la capital estatal, Tallahassee, para que luego se notifique a las oficinas que procesan licencias de conducir en cada ciudad.

“Las agencias están reguladas y no pueden actuar si no reciben la información oficial. Mientras no exista esa notificación, todo el proceso queda paralizado y los compatriotas están desesperados”, advirtió Flores.

La falta de licencias de conducir tiene consecuencias directas y graves para la comunidad hondureña. Flores alertó que una de las principales razones por las que muchos migrantes están siendo detenidos e incluso enviados a centros de detención es por conducir sin licencia.

“Este documento es importantísimo. Sin licencia, los compatriotas no solo se exponen a multas, sino también a detenciones que pueden escalar a procesos migratorios complicados”, expresó el presidente de la Fundación 15 de Septiembre.

Aunque la mayoría de reportes indican negativas, Flores confirmó que sí existen algunos casos aislados donde se ha logrado avanzar.

Ante este panorama, organizaciones migrantes han iniciado gestiones para visibilizar el problema. Flores indicó que están contactando a congresistas locales y representantes estatales en las ciudades más afectadas, con el objetivo de que intervengan ante las autoridades correspondientes y ayuden a agilizar las notificaciones oficiales.

“Hemos pedido a los compatriotas que llamen a sus representantes locales, a congresistas de sus distritos, para que envíen cartas o hagan gestiones ante migración o las agencias estatales. La idea es que se les alerte de que el TPS está vigente y que este beneficio debe reflejarse en las licencias”, concluyó.

Mientras tanto, miles de hondureños con TPS continúan a la espera de una solución clara y uniforme, en un contexto donde la falta de una licencia de conducir no solo limita su movilidad, sino que pone en riesgo su seguridad y estabilidad en Estados Unidos.