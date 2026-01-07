Se extienden automáticamente los permisos de trabajo a hondureños con TPS

Tegucigalpa, Honduras.- La decisión de una jueza federal de Estados Unidos de frenar la cancelación del Estatus de Protección Temporal ( TPS ) para Honduras mantiene plenamente vigente la autorización de empleo para miles de hondureños, quienes conservan su derecho a trabajar legalmente mediante una extensión automática de sus permisos, aclararon abogados del litigio y defensores de derechos migratorios. La autorización de empleo para los hondureños amparados al TPS continúa válida por mandato judicial, luego de que una corte federal determine que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) actuó de forma ilegal al intentar poner fin al programa. El fallo judicial dejó sin efecto la cancelación del TPS para Honduras, Nicaragua y Nepal , garantizando que los beneficiarios mantengan tanto su estatus migratorio como su derecho a trabajar legalmente en Estados Unidos.

Así lo explicó Juan Flores, presidente de la Fundación 15 de Septiembre, quien confirmó que los abogados que representan a la Alianza Nacional TPS elaboraron una carta legal dirigida a empleadores con el objetivo de aclarar el alcance real de la resolución judicial, ante la falta de información clara por parte del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), quienes avisaron que el permisos que trabajo sigue vigente. Flores detalló que el documento jurídico resume el estado actual del litigio y el pronunciamiento tanto de la jueza federal como del propio DHS, dejando claro que la extensión del permiso de trabajo es automática y obligatoria, al tratarse de una orden judicial vigente. La carta incluye enlaces directos a las resoluciones judiciales y a las páginas oficiales de USCIS, para que empleadores y autoridades puedan verificar la legalidad de la extensión. De acuerdo con el documento, los Documentos de Autorización de Empleo (EAD) emitidos bajo el TPS de Honduras con fechas de vencimiento desde enero de 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2024 y hasta julio de 2025 continúan siendo válidos por orden de la corte. Esto significa que incluso quienes poseen un permiso vencido en formato plástico pueden seguir trabajando legalmente mientras la orden judicial se mantenga en vigor. Juan Flores subrayó que esta extensión no requiere ningún trámite adicional por parte de los beneficiarios. "No hay que pagar dinero, no hay que llenar formularios ni presentar solicitudes nuevas. El permiso de trabajo se extiende automáticamente", enfatizó. Esto como una advertencia que cualquier cobro o gestión ofrecida a cambio de una supuesta renovación para un permiso de trabajo es completamente una estafa. El documento legal también advierte que los empleadores están obligados por ley a aceptar los permisos extendidos automáticamente, aun cuando aparezcan vencidos en su fecha impresa. Negarse a aceptarlos, exigir documentación adicional o discriminar por estatus migratorio puede generar responsabilidades legales para los empleadores, tanto a nivel federal como estatal, según lo establece la normativa migratoria vigente.