Francis y Milton: rostros de los dos jovencitos acribillados cuando iban en una moto en Lempira

Como Francis Rodríguez fue identificada una de las víctimas que murió en el ataque ocurrido en San Sebastián, Lempira.
La otra víctima fue identificada únicamente como Milton. ¿Qué se sabe del crimen?
Los dos jóvenes se conducían a bordo de una motocicleta cuando fueron acribillados con varios disparos.
Ambos iban en la misma motocicleta, pese a que la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) prohíbe que dos personas del sexo masculino mayores de 12 años circulen en este tipo de vehículo.
El hecho ocurrió en San Sebastián, Lempira, en una calle de tierra, cerca de un matorral.
Los cuerpos de los jóvenes quedaron tendidos en la calle, junto a la motocicleta.
Una de las víctimas vestía un pantalón jean y una camisa color vino; era quien conducía la motocicleta.
La segunda víctima, que iba como pasajero, llevaba un pantalón negro y una camisa roja.
La Policía llegó a la escena del crimen y acordonó el área; además, varios vecinos se hicieron presentes en el lugar.
Según lo observado en la escena, una de las víctimas quedó boca arriba, con las manos hacia arriba, mientras que la otra quedó de lado. Al lugar también llegaron varios vecinos para presenciar lo ocurrido.