  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías sucesos

Francis y Milton: rostros de los dos jovencitos acribillados cuando iban en una moto en Lempira

Los dos hombres se conducían a bordo de una motocicleta cuando fueron acribillados. Respondían a los nombres de Francis Rodríguez y Milton

  • Actualizado: 12 de enero de 2026 a las 20:12
Francis y Milton: rostros de los dos jovencitos acribillados cuando iban en una moto en Lempira
1 de 10

Como Francis Rodríguez fue identificada una de las víctimas que murió en el ataque ocurrido en San Sebastián, Lempira.

 Foto: Redes sociales
Francis y Milton: rostros de los dos jovencitos acribillados cuando iban en una moto en Lempira
2 de 10

La otra víctima fue identificada únicamente como Milton. ¿Qué se sabe del crimen?

 Foto: Redes sociales
Francis y Milton: rostros de los dos jovencitos acribillados cuando iban en una moto en Lempira
3 de 10

Los dos jóvenes se conducían a bordo de una motocicleta cuando fueron acribillados con varios disparos.

 Foto: Redes sociales
Francis y Milton: rostros de los dos jovencitos acribillados cuando iban en una moto en Lempira
4 de 10

Ambos iban en la misma motocicleta, pese a que la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) prohíbe que dos personas del sexo masculino mayores de 12 años circulen en este tipo de vehículo.

 Foto: Redes sociales
Francis y Milton: rostros de los dos jovencitos acribillados cuando iban en una moto en Lempira
5 de 10

El hecho ocurrió en San Sebastián, Lempira, en una calle de tierra, cerca de un matorral.

 Foto: Redes sociales
Francis y Milton: rostros de los dos jovencitos acribillados cuando iban en una moto en Lempira
6 de 10

Los cuerpos de los jóvenes quedaron tendidos en la calle, junto a la motocicleta.

 Foto: Redes sociales
Francis y Milton: rostros de los dos jovencitos acribillados cuando iban en una moto en Lempira
7 de 10

Una de las víctimas vestía un pantalón jean y una camisa color vino; era quien conducía la motocicleta.

 Foto: Redes sociales
Francis y Milton: rostros de los dos jovencitos acribillados cuando iban en una moto en Lempira
8 de 10

La segunda víctima, que iba como pasajero, llevaba un pantalón negro y una camisa roja.

 Foto: Redes sociales
Francis y Milton: rostros de los dos jovencitos acribillados cuando iban en una moto en Lempira
9 de 10

La Policía llegó a la escena del crimen y acordonó el área; además, varios vecinos se hicieron presentes en el lugar.

 Foto: Redes sociales
Francis y Milton: rostros de los dos jovencitos acribillados cuando iban en una moto en Lempira
10 de 10

Según lo observado en la escena, una de las víctimas quedó boca arriba, con las manos hacia arriba, mientras que la otra quedó de lado. Al lugar también llegaron varios vecinos para presenciar lo ocurrido.

 Foto: Redes sociales
Cargar más fotos