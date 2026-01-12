  1. Inicio
  2. · Sucesos

De varios impactos de bala asesinan a dos hombres en San Jerónimo, Comayagua

Dos hombres fueron asesinados a balazos la tarde de este lunes en el municipio de San Jerónimo, Comayagua. Aquí los detalles del crimen

  • Actualizado: 12 de enero de 2026 a las 18:59
De varios impactos de bala asesinan a dos hombres en San Jerónimo, Comayagua

Según las primeras hipótesis, los ahora occisos fueron asesinados con arma de fuego.

 Foto: Cortesía

Comayagua, Honduras.- De varios impactos de bala perdieron la vida dos hombres en San Jerónimo, Comayagua.

Las víctimas quedaron tendidas en el suelo, con sus cuerpos ensangrentados.

De manera preliminar se conoció que una de las víctimas respondía al nombre de Alexis Sánchez.

La segunda persona asesinada supuestamente responde al nombre de Dagoberto Chávez.

La carbonizaron: Capturan pareja policial involucrada en crimen de Linda Cáceres

El crimen ocurrió exactamente en el sector de La Isla, en San Jerónimo. Según las primeras hipótesis, los ahora occisos fueron asesinados con arma de fuego.

Las autoridades llegaron a la violenta escena del crimen y acordonaron el área, a la espera de que Medicina Forense realizara el levantamiento cadavérico.

Una de las víctimas vestía una camisa rosada clara, mientras que la otra llevaba una camisa azul.

MS-13 habría asesinado a Jimmy Reyes en Comayagua; su pareja murió tras huir del atentado

Alexis Sánchez era una persona muy reconocida en la zona y de cariño se le conocía como “Pigui”.

Hasta el momento se desconoce el móvil del crimen y las autoridades no han brindado más detalles sobre el caso.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias