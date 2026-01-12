De varios impactos de bala asesinan a dos hombres en San Jerónimo, Comayagua

Comayagua, Honduras.- De varios impactos de bala perdieron la vida dos hombres en San Jerónimo, Comayagua. Las víctimas quedaron tendidas en el suelo, con sus cuerpos ensangrentados. De manera preliminar se conoció que una de las víctimas respondía al nombre de Alexis Sánchez. La segunda persona asesinada supuestamente responde al nombre de Dagoberto Chávez.

El crimen ocurrió exactamente en el sector de La Isla, en San Jerónimo. Según las primeras hipótesis, los ahora occisos fueron asesinados con arma de fuego. Las autoridades llegaron a la violenta escena del crimen y acordonaron el área, a la espera de que Medicina Forense realizara el levantamiento cadavérico. Una de las víctimas vestía una camisa rosada clara, mientras que la otra llevaba una camisa azul.