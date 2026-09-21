Periodista mexicana denuncia trato degradante en aeropuerto Palmerola: "Ordenaron que me quitara el pantalón"

Una reconocida periodista mexicana denuncio detención ilegal y trato degradante en el aeropuerto Palmerola de Honduras. ¿Qué fue lo que sucedió? Esto dijo la comunicadora.
Se trata de Blanche Petrich, comunicadora mexicana que denunció haber sido víctima de una "retención arbitraria, incomunicación y trato discriminatorio por parte de autoridades aeroportuarias de Honduras en el aeropuerto de Palmerola".
Blanche Petrich es periodista del medio La Jornada. El medio citó que ella regresaba a México luego de participar en un campamento de solidaridad con el pueblo garífuna junto con activistas y defensoras de derechos humanos en Cayos Cochinos, en Honduras.
Octavio Pineda, exministro en el gobierno de Xiomara Castro, compartió una foto con ella en la terminal aérea. Blanche Petrich acompañó las denuncias sobre un reality producido por TV Azteca que se graba en Cayos Cochinos.
La periodista documentó las denuncias de comunidades garífunas por restricciones a la pesca, afectaciones territoriales y ambientales ante la producción del reality show llamado Survivor.
¿Qué pasó en Palmerola? Ella indicó que utiliza un aparato ortopédico que lleva cuatro barras metálicas, una bisagra de platino y dos cubiertas de fibra de vidrio. "Yo lo llamo mi maravilloso exoesqueleto".
"En ese momento, en medio de la fila, me ordenaron quitarme el aparato. Expliqué que para eso tendría que quitarme los pantalones y los zapatos y que, de ninguna manera, lo iba a hacer... Entonces me trasladaron a un cubículo de revisión, custodiada por dos policías y dos agentes de la división de seguridad aeroportuaria".
Y añadió: "Me dejaron sin mi mochila, pasaporte y celular. Las oficiales volvieron a ordenarme que me quitara el pantalón. Respondí que lo haría, pero bajo protesta, porque era un trato discriminatorio y humillante". En Cayos Cochinos ya hay presencia policial ante las denuncias y grabación del reality.
"Me dijeron que eso no era posible, que tenía que hacerlo 'voluntariamente'. De lo contrario, no me dejarían subir al avión. Me mantuvieron incomunicada. Desfilaron por el cubículo, uno tras otro, tres oficiales, cada vez de mayor rango, con quienes se repitió la misma conversación: tenía que quitarme la ropa 'voluntariamente' (bajo coacción)", abonó....
Blanche Petrich indicó que finalmente la dejaron ir tras intervención de la embajadora de México en Honduras. La Procuradoría se pronunció sobre este tema y detalló que hará una intervención, además de llamar a un diálogo.