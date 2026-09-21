Congreso Nacional revisará la Ley de Empleo a Tiempo Parcial para mejorar la contratación

Tegucigalpa, Honduras.- El Congreso Nacional ordenó una revisión integral a la Ley de Empleo a Tiempo Parcial para adecuar su normativa y acelerar la generación de puestos de trabajo en el país. La instrucción surge luego de que la normativa no alcanzara los niveles de contratación previstos desde el inicio de su vigencia en el mercado laboral hondureño.​ El marco regulatorio fue aprobado en la cámara legislativa el 25 de marzo de 2026 mediante el Decreto 45-2026. Su publicación e ingreso formal a vigencia se registró el 28 de marzo de 2026 en el Diario Oficial La Gaceta.

​"La Ley de Empleo Parcial se creó para que sea efectiva en la generación de empleo y lo hablábamos cuando aprobamos la ley. Lo que buscamos es que el sector privado genere oportunidades de empleo a los jóvenes, sobre todo a los jóvenes que están estudiando", expresó Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional. ​Frente a este escenario, las autoridades del Poder Legislativo anunciaron que encomendarán a la Comisión del Trabajo y Asuntos gremiales iniciar inmediatamente una serie de consultas técnicas con diferentes rubros productivos para elaborar un dictamen de reforma. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse ​El objetivo central del proceso de modificación es ajustar los candados y trámites operativos que han frenado la formalización de nuevos contratos en la empresa privada.​ "Yo creo que es el momento, las leyes no son perfectas, las leyes se modifican, se actualizan, se reforman y se mejoran. Y en este caso que la ley lleva un par de meses en vigencia, hemos encontrado algunas sugerencias de algunos sectores", indicó Zambrano.

​El titular del Congreso instruyó formalmente al titular de la comisión legislativa para iniciar las jornadas de diálogo de manera inmediata con representantes de sectores estratégicos. ​"Le pedimos al presidente de la Comisión, Alberto Cruz, que empiece el diálogo y la ronda de trabajo a partir de mañana para darle resultados lo más pronto posible a los jóvenes, sectores turismo, empresas, call center, temas tecnológicos y varios sectores", manifestó Zambrano. ​Las autoridades legislativas anticiparon que la revisión del marco legal abarcará también a las municipalidades y a diversas dependencias del Poder Ejecutivo que requieran contratar personal juvenil bajo esta modalidad horaria.​