CODEH advierte posibles irregularidades tras aprobación de las reformas penales en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (CODEH), Hugo Maldonado, advirtió este miércoles 28 de octubre sobre los riesgos para el Estado de Honduras tras la aprobación del paquete de reformas penales en el Congreso Nacional, al señalar posibles irregularidades en detenciones y allanamientos.
Maldonado señaló que la normativa jurídica hondureña ha experimentado cambios significativos luego de que 118 diputados respaldaran las reformas durante una sesión el Poder Legislativo, mientras que otros diez se abstuvieron de votar.
A criterio del defensor de los derechos humanos, el principal aspecto que debe analizarse no es la cantidad de parlamentarios que apoyaron las modificaciones, sino las consecuencias que las nuevas disposiciones jurídicas podrían tener para la población hondureña.
En ese sentido, cuestionó las facultades que podrían aplicarse en los procedimientos de ingreso a viviendas y advirtió sobre los riesgos que, según su interpretación, representarían para la privacidad de los ciudadanos.
“Entrar a su casa en cualquier hora del día, eso va a ser como que usted tenga las puertas abiertas 24 horas al día”, manifestó Maldonado.
Asimismo, alertó sobre la posibilidad de que las personas sean detenidas en la vía pública y sometidas a revisiones corporales para verificar si tienen tatuajes relacionados con grupos criminales u otros sectores.
El titular del CODEH advirtió que estas situaciones podrían derivar en detenciones que, a su juicio, resultarían irregulares, e incluso en el traslado de personas a centros penitenciarios como La Tolva, Ilama o Támara.
Estado crítico
No obstante, Maldonado reconoció la necesidad de combatir la criminalidad y la violencia que afectan al país, al tiempo que cuestionó la persistencia de la impunidad como uno de los principales problemas del sistema de justicia hondureño.
“Las cartas están tiradas sobre la mesa, aquí hay que luchar contra la criminalidad y la violencia. El pueblo hondureño no puede seguir contando muertos a diario, el problema es que la impunidad en este país es seria”, expresó.
Complejo panorama
Maldonado mencionó que el director del Instituto Nacional Penitenciario (INP) podría enfrentar dificultades y anticipó que representantes de organismos internacionales de derechos humanos podrían realizar visitas a los centros carcelarios para evaluar la situación.
"Aquí va a empezar a llegar el relator de Naciones Unidas o el relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para hacer un recorrido por los centros penitenciarios del país", explicó Maldonado.
Finalmente, el presidente del CODEH planteó la posibilidad de que Honduras termine denunciando tratados internacionales relacionados con la seguridad pública, como una de las consecuencias que, en su opinión, podrían surgir del nuevo escenario jurídico.
Las advertencias de Maldonado surgen tras la aprobación de reformas penales en el Congreso Nacional que endurecen las penas contra estructuras criminales, amplían las facultades de allanamiento, extienden a 48 horas el plazo para presentar a determinados detenidos ante la justicia y establecen prisión preventiva por asociación terrorista, además de reforzar la seguridad penitenciaria.