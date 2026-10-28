CODEH advierte posibles irregularidades tras aprobación de las reformas penales en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (CODEH), Hugo Maldonado, advirtió este miércoles 28 de octubre sobre los riesgos para el Estado de Honduras tras la aprobación del paquete de reformas penales en el Congreso Nacional, al señalar posibles irregularidades en detenciones y allanamientos.

Maldonado señaló que la normativa jurídica hondureña ha experimentado cambios significativos luego de que 118 diputados respaldaran las reformas durante una sesión el Poder Legislativo, mientras que otros diez se abstuvieron de votar.

A criterio del defensor de los derechos humanos, el principal aspecto que debe analizarse no es la cantidad de parlamentarios que apoyaron las modificaciones, sino las consecuencias que las nuevas disposiciones jurídicas podrían tener para la población hondureña.

En ese sentido, cuestionó las facultades que podrían aplicarse en los procedimientos de ingreso a viviendas y advirtió sobre los riesgos que, según su interpretación, representarían para la privacidad de los ciudadanos.

“Entrar a su casa en cualquier hora del día, eso va a ser como que usted tenga las puertas abiertas 24 horas al día”, manifestó Maldonado.