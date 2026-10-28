Caen los homicidios tras Plan Escudo y endurecimiento de medidas en las cárceles

Tegucigalpa, Honduras.- La aprobación de 130 leyes para combatir la inseguridad, el narcotráfico y la violencia durante los últimos 25 años, sin lograr que imperen la paz y la tranquilidad en Honduras, deja dudas sobre el impacto de estas iniciativas. Por eso, la primera pregunta frente a la nueva estrategia de seguridad del Gobierno es: ¿son efectivas? Un análisis de la Unidad de Datos de EL HERALDO Plus determinó que el promedio de homicidios diarios se redujo levemente tras la implementación de las primeras acciones de la estrategia de combate a la criminalidad y el endurecimiento de las condiciones de reclusión de los integrantes de grupos considerados terroristas. Los expertos atribuyen este cambio a la puesta en marcha del Plan Escudo y la entrada en vigencia de las reformas penales que endurecen las medidas de reclusión contra miembros de grupos considerados terroristas, aunque otros piden cautela al relacionar estas acciones con los resultados. Según el análisis de este equipo periodístico, basado en los registros preliminares diarios de muertes violentas divulgados por el Sistema Estadístico Policial en Línea (Sepol), el promedio de homicidios se redujo de 8.3 a 6.4 diarios tras la implementación de las acciones y la entrada en vigencia de las nuevas disposiciones legales. En la segunda quincena de septiembre se concentraron tres acciones clave de la estrategia de seguridad del gobierno de Nasry Asfura. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Primero, el 18 de septiembre, el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) declaró terroristas a tres agrupaciones criminales (Mara Salvatrucha, Barrio 18 y Cartel del Diablo).

Tres días después, el 21, se puso en marcha el Plan Escudo de Honduras.La tercera medida llegó el 26 de septiembre, con la entrada en vigencia de la Ley Especial para el Combate a Asociaciones Terroristas, Maras y Pandillas y el Fortalecimiento del Sistema Penitenciario Nacional, aprobada días antes. En perspectiva, se trató de una cadena de acciones: reclasificar como terroristas a tres estructuras criminales, emprender la captura de sus integrantes mediante operativos focalizados y endurecer las condiciones de reclusión para evitar su contacto con el exterior.

Impacto

Para este análisis se tomó como punto de referencia el 26 de septiembre, por ser la fecha cuando entró en vigencia el instrumento legal que endurece las condiciones de reclusión y, en teoría, busca cortar la coordinación de actividades criminales desde los centros penitenciarios. Según los cálculos de EL HERALDO, en los primeros 28 días de implementación de las medidas (del 26 de septiembre al 23 de octubre) se registraron 180 muertes violentas, con un promedio diario de 6.4 homicidios durante ese período. En tanto, los 28 días previos a la entrada en vigencia de las reformas (del 29 de agosto al 25 de septiembre) se reportaron 231 muertes violentas en Honduras, lo que equivale a un promedio de 8.3 homicidios diarios. Lo anterior representa una reducción preliminar de 51 muertes violentas, a falta de validar los datos, mientras que el promedio diario de homicidios bajó discretamente en 1.8 casos. Para ampliar el análisis, este medio examinó el comportamiento de los 28 días anteriores, con el propósito de establecer si el país ya venía experimentando una tendencia a la baja en la violencia. El hallazgo apunta a lo contrario: entre el 1 y el 28 de agosto se registraron 211 homicidios, con un promedio diario de 7.5. Lo anterior significa que, antes de la entrada en vigencia de las nuevas políticas penitenciarias, Honduras experimentaba un incremento en el promedio de muertes violentas, impulsado principalmente por jornadas en las que la cifra de homicidios se mantuvo elevada y otras en las que igualó o superó los 11 casos. El registro más alto se produjo el 20 de septiembre, con 19 fallecimientos.

Causas

Sin embargo, para ciertos sectores todavía es muy temprano generar y repartir conclusiones debido al corto tiempo de análisis y la vigencia de las medidas (28 días). “Todavía es muy prematuro atribuir la reducción de los homicidios a estas reformas. Estamos hablando de un período muy corto y los homicidios pueden presentar variaciones de un mes a otro sin que necesariamente respondan a una medida específica”, expuso Javier Acevedo, director ejecutivo del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (Ciprodeh). Acevedo recomendó “observar un período más amplio y considerar otros factores que también pueden incidir en el comportamiento de las muertes violentas” para establecer una relación. EL HERALDO Plus comparó, en todo caso, los datos frente al mismo período del año anterior (26 septiembre al 23 octubre de 2025), reflejando una leve reducción de 17 muertes: 197 reportes en 2025 frente a 180 en 2026. El promedio diario el año pasado era, para ese rango, siete homicidios diarios.No obstante, varios analistas no dudan en asociar las cifras a las acciones impulsadas por el Ejecutivo y el Legislativo. “Los datos reflejan un resultado positivo. Ya había planteado públicamente la posibilidad de que los niveles de violencia disminuyeran, porque las reformas al Código Penal y al Código Procesal Penal tienen un efecto disuasivo. Por eso, la reducción que muestran estos datos puede estar relacionada con las medidas adoptadas”, expresó Gonzalo Sánchez, experto en criminalística e investigación criminal.

22 horas permanecen dentro de las celdas los reos bajo el régimen especial: apenas reciben media hora de calistenia.

Para Sánchez, “siempre van a existir homicidios, pero las estructuras criminales, particularmente las maras y pandillas, saben que se enfrentan a consecuencias más severas y a una mayor actuación de la Policía Nacional y la Policía Militar. Eso puede incidir en la reducción de hechos como el sicariato, la extorsión y los homicidios”. Desde el Congreso Nacional manejan hallazgos en sintonía con el análisis de EL HERALDO Plus, a juzgar por las palabras de Kilvett Bertrand, presidente de la Comisión de Defensa: “Hemos recibido información de que ha existido ya un descenso importante de entre casi dos puntos en el país desde que ingresaron o desde que entraron en vigor estas reformas”. El diputado nacionalista expresó que “tomamos con alegría este descenso, tiene que seguir bajando más, nosotros aspiramos a que en Honduras se reduzca por mucho más que esto la tasa de homicidios, cada vida salvada hace que esta lucha que estamos emprendiendo valga la pena para que Honduras recupere la paz y la tranquilidad”, aseveró el congresista horas antes de que el parlamento sometiera a discusión y aprobación más reformas penales.

Violaciones

Otros analistas exhortan a colocar en un punto vulnerable los derechos humanos. “Aunque los datos reflejen de momento una reducción de los homicidios, particularmente estoy en contra de aquellas acciones que impliquen limitar derechos. Este tipo de medidas deben ser absolutamente excepcionales y estar debidamente reguladas”, opinó el abogado penalista Luis Romero. Romero advirtió que “en el mediano y largo plazo podrían pasar de producir un resultado positivo en materia de seguridad a ser lesivas para el Estado de derecho”.

66 integrantes de maras y pandillas catalogados como terroristas guardan prisión bajo el régimen de máxima seguridad.

En cuanto a la reforma que cataloga a las maras y pandillas como grupos terroristas, “no debería bastar únicamente su pertenencia a una estructura para catalogarla individualmente como terrorista. Hacia la configuración de esos elementos del delito es que se encaminaron las reformas”, planteó. El director del Ciprodeh consideró que “estas reformas significan repetir una práctica de ‘mano dura’ que se ha aplicado en el país durante más de 20 años”. “Hay otras acciones que podrían implementarse y que no se limitan al endurecimiento de la política de seguridad, como generar condiciones para que las familias tengan mayor acceso a salud, educación, infraestructura, empleo y oportunidades de cambio social, propuso. Si la apuesta única es encerrar más personas, advirtió Acevedo, “puede conducir a violaciones sistemáticas de derechos humanos”.