Caen los homicidios tras Plan Escudo y endurecimiento de medidas en las cárceles

En cuanto a la reforma que cataloga a las <b>maras y pandillas </b>como <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/honduras/entra-en-vigor-ley-aprobada-por-congreso-para-endurecer-regimen-a-grupos-terroristas-honduras-BI32189822" target="_blank">grupos terroristas</a>, “no debería bastar únicamente su pertenencia a una estructura para catalogarla individualmente como terrorista. Hacia la configuración de esos elementos del delito es que se encaminaron las reformas”, planteó.El director del Ciprodeh consideró que “estas reformas significan repetir una práctica de ‘mano dura’ que se ha aplicado en el país durante más de 20 años”.“Hay otras acciones que podrían implementarse y que no se limitan al endurecimiento de la política de seguridad, como generar condiciones para que las familias tengan mayor acceso a salud, educación, infraestructura, empleo y oportunidades de cambio social, propuso. Si la apuesta única es encerrar más personas, advirtió Acevedo, “puede conducir a violaciones sistemáticas de derechos humanos”.