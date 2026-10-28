Más empleados y menos alumnos: como que no cuadra la ecuación

AMAGA. Para que vean que la izquierda no amaga, no habían pasado ni 24 horas de las elecciones cuando Lula ya le estaba cayendo a Bolsonaro, mientras aquí, han pasado nueve meses y neles pasteles contra los refundidores.

ONU. Lejos de poner en su sitio a los orates de Libre que estuvieron a punto de llevar el país a una guerra civil, allí siguen de bufones y envalentonados, no digamos ahora que la tal relatora de la ONU sale cuestionando el juicio político.

OEA. Y quién no sabe que la ONU, al igual que la OEA, principalmente la CIDH, siempre han bailado al son que les tocan los Z de M...como les dice Milei. Por eso deben desaparecer.

VIENTO. Anoche todos los caminos indicaban que el Congreso le daría viento y, sin tocar tablita, a las reformas penales y, asómbrate, chico, como decía Tres Patines, con el apoyo de todas las bancadas.

CACHO. El Tommy confirmó que, en la reunión de ayer, previo a darle viento a las reformas, participarían el jefe de las Fuerzas Armadas y el ministro de Seguridad, pero, a la hora de la hora, no asomó el cacho ni uno ni otro. Sí llegaron Pablo Emilio y Wagner.

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MORGAN. Tanto el general Valerio como Gerzon o, en su defecto, el vice de Seguridad, son funcionarios del Ejecutivo y, como nunca faltan los chuscos que opinan, unos bárbaros dijeron que en el Juan Pablo no les dieron permiso. Why? Que lo averigüe Morgan, papa.

CELOS. Solo falta que haya celos porque el tigre del sur ha asumido el liderazgo y ha decidido agarrar al toro por los cuernos con el tema de la seguridad. Bueno, si no lo hacen en un lado, alguien tiene que hacerlo en otro lado.

LAURA. Con Laura, la tica, la cosa es friendo y comiendo y ya mandó a su cecot a los primeros cien pandilleros, bien rapados, uniformados y demás mikis.

NUEVE. La rectora no dejó títere con cabeza en su nueva encíclica por los nueve meses de la racha. En su carta demolió la Ley de Empleo por Hora, la cual, dice, salió cachinflín y el desempleo más bien se ha disparado.

CRISIS. Julieta también cuestionó la inseguridad que vive el país, la crisis en salud y el sector energético, donde pide que alguien le explique cómo fue que aprobaron el congelamiento de tarifas en una empresa que está en quiebra.

4,191. Otra de Libre, la ASJ denuncia que Xiomara y Esponda aumentaron la planilla de Educación nada menos que en 4,191 empleados, mientras los centros educativos públicos perdieron más de 87 mil estudiantes. ¡Bárbaros!