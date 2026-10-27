Carlos Ledezma sostiene que juicio político contra Mario Morazán cumplió con las leyes tras denuncia

Tegucigalpa, Honduras.- El secretario del Congreso Nacional, Carlos Ledezma, rechazó categóricamente la acusación interpuesta ante el Ministerio Público por el exmagistrado del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Morazán, quien denunció presuntas irregularidades y una supuesta adulteración en el conteo de votos durante el proceso de juicio político que culminó con su destitución. La controversia legal surge luego de que Morazán acudiera a las oficinas del ente fiscalizador para presentar una acción penal contra la directiva del parlamento, argumentando que la votación efectuada en la cámara no alcanzó la mayoría calificada de 86 votos exigida por la Constitución de la República para separar de su cargo a los altos funcionarios del Estado. Sin embargo, las actas de la sesión legislativa y los registros oficiales del Poder Legislativo detallan que la resolución contó con el respaldo explícito de 88 parlamentarios, superando el umbral constitucional requerido para la aprobación del dictamen de destitución tanto del exmagistrado como de otros funcionarios sometidos al mismo procedimiento punitivo.

Ante la acción emprendida ante los fiscales, las autoridades de la secretaría legislativa sostienen que todas las etapas del procedimiento se desarrollaron en estricto apego a los preceptos legales y constitucionales, asegurando que las firmas y planillas de votación se encuentran debidamente custodiadas y abiertas a cualquier verificación de los entes competentes. "Él tiene todo el derecho, al final todo es probado, nosotros en este Congreso Nacional desde su inicio hemos hecho las cosas en base a ley, en base a la Constitución de la República, la Ley Orgánica, y la ley es clara y en la Ley de Juicio Político", dijo Carlos Ledezma, secretario del Congreso Nacional. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El secretario del Congreso remarcó que existe evidencia documental sólida que respalda la validez jurídica de la decisión adoptada por el pleno de la cámara y reiteró que su actuación como secretario responde de manera transparente al mandato conferido por la normativa interna del parlamento.