Admiten amparo para reconocer elección de Mildred Meléndez ante Conaprev

Tegucigalpa, Honduras.- La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) admitió un recurso de amparo en el que se solicita restituir a Mildred Meléndez como representante de sociedad civil ante el Comité Nacional de Prevención contra la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes (Conaprev).

El recurso, presentado por Jorge Jiménez, presidente de la Organización No Gubernamental Jóvenes Promotores y Defensores de los Derechos Humanos (Joprodeh), y Dina Meza, directora ejecutiva de la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos (Asopodehu), fue interpuesto a favor de Meléndez, quien fue elegida el 25 de julio de 2023 como representante comisionada ante el mecanismo.

Los representantes de derechos humanos sostienen que, tras el periodo de elecciones en el Comité Nacional de Prevención contra la Tortura, las autoridades no emitieron el acuerdo correspondiente ni efectuaron la juramentación necesaria para formalizar su incorporación como comisionada.

"Luego de 3 años se admitió este recurso porque considera que existen suficientes causales para revisar que se vulneró una decisión de esta asamblea de sociedad civil, donde elegían a la abogada Mildred Meléndez como comisionada", aseguró el representante de Joprodeh.