A casi nueve meses de ser presentado, Sala admite amparo de partidos pequeños

Tegucigalpa, Honduras.- Casi nueve meses después de que sus apoderados legales interpusieran un recurso de amparo para que pudieran ser incluidos en las elecciones generales, la Sala Constitucional les notificó que su recurso fue admitido a trámite.

De forma inverosímil, esta Sala se pronunció 50 días después de desarrolladas las elecciones generales, el pasado 30 de noviembre de 2025, con relación a un recurso interpuesto por el Partido Anticorrupción (PAC), sobre el fallo del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), que los dejó fuera de las elecciones generales.

Fernando González, representante legal del PAC, en esta causa, confirmó que "en efecto, se nos ha notificado por medio de la receptoría de la Sala Constitucional, la admisión del recurso de amparo a favor del Partido Anticorrupción, con previo a la admisión de la suspensión del acto reclamado".