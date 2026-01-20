A casi nueve meses de ser presentado, Sala admite amparo de partidos pequeños

Tegucigalpa, Honduras.- Casi nueve meses después de que sus apoderados legales interpusieran un recurso de amparo para que pudieran ser incluidos en las elecciones generales, la Sala Constitucional les notificó que su recurso fue admitido a trámite.
De forma inverosímil, esta Sala se pronunció 50 días después de desarrolladas las elecciones generales, el pasado 30 de noviembre de 2025, con relación a un recurso interpuesto por el Partido Anticorrupción (PAC), sobre el fallo del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), que los dejó fuera de las elecciones generales.
Fernando González, representante legal del PAC, en esta causa, confirmó que "en efecto, se nos ha notificado por medio de la receptoría de la Sala Constitucional, la admisión del recurso de amparo a favor del Partido Anticorrupción, con previo a la admisión de la suspensión del acto reclamado".
El PAC, junto al Partido Salvador de Honduras (PSH), Todos Somos Honduras, el Partido Frente Amplio (Paper), el Partido Organización de la Reserva Democrática de la Nación (Orden) y la Alianza Patriótica, presentaron la acción legal el 30 de abril de 2025, pero la Sala Constitucional no emitió resolución antes de las elecciones generales.
Personería jurídica
El espíritu de este amparo también iba en busca de que no se les despojara de su personería jurídica a estos partidos, para seguir siendo una opción política para los hondureños, al momento de elegir, ya que al ser desinscritos también perdieron su personería jurídica.
"Esperamos que se pueda fallar a favor de la justicia. Estos partidos políticos fueron sacados de una manera discriminada, aun cumpliendo los requisitos condicionales presentados ante el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal de Justicia Electoral, se ha visto discriminada mucha gente que quería aspirar a un cargo de elección popular", fustigó González.
El amparo se interpuso con suspensión del acto reclamado, sin embargo, esta medida cautelar está en la etapa de previa. "Me imagino que a través de los informes circunstanciados que pueda mandar, tanto el Tribunal de Justicia Electoral, como el Consejo Nacional Electoral, quedaría pendiente la misma", indicó el recurrente.
El Partido Anticorrupción (PAC) quedó fuera de los dos procesos electorales, así como los otros partidos denominados emergentes que reclamaron el haber quedado fuera, pero nunca les surtió efecto.