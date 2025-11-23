Partidos minoritarios a la espera de que CSJ falle y les regrese la personería jurídica

Tegucigalpa, Honduras.- Cinco partidos entraron y estarán en la contienda para disputar las elecciones generales de 2025, pero muchos otros se quedaron en el camino al no cumplir los requisitos, según determinaron el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE). Estos partidos, denominados minoritarios, por su escasa carga electoral, no sólo se quedaron sin la posibilidad de participar en los comicios primarios y por ende en las elecciones generales, sino que también perdieron su personería jurídica, que les daba vigencia como una institución política. Ahora estos partidos no solo tienen el reto de volver a meterse en la vida política del país, sino en recuperar ese título que les da legalidad ante los organismos que rigen la parte electoral en Honduras.

Uno de esos institutos políticos al que le fue suspendida su personería jurídica es el partido Frente Amplio Político Electoral en Resistencia (Faper). Andrés Pavón, presidente del Faper, es del criterio que "sí, seguro que nos van a dar la personalidad jurídica y aspiramos a que el Estado también nos pague los daños que nos ha causado", indicó.

En camino a desaparecer

Con lo sucedido en el actual proceso y todos los partidos que quedaron al margen, Pavón consideró que es una política orientada que todos desaparezcan. "Sí continúa esta política, cada día van a hacer menos. Yo pienso que para el próximo proceso ya solo van a hacer tres, si no nos dan esa oportunidad de participar a todos los que creemos en que tener un partido es un derecho humano y tener una idea con la cual podamos canalizarla a través de ese partido político hacia el pueblo", criticó Andrés Pavón.

El también exembajador de Honduras en Cuba, les recordó a los entes electorales, que tener un partido político es un derecho humano. "De continuar este ejercicio político que actualmente estamos viviendo ya como el 2034 o 2035 solo estarían participando quizás dos partidos políticos".

Recurso legal

El Faper y al menos otros tres partidos de reciente creación, interpusieron recursos de amparo en la Sala Constitucional para que fueran integrados al proceso electoral —cosa que no ocurrió— y para que se les retorne su personería jurídica, que los constituye como un partido vigente, establecido en ley. Hasta la fecha y, aunque esos recursos fueron incoados hace varios meses, para detrimento de los recurrentes nunca tuvieron una respuesta de la Sala Constitucional.