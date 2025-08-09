Partidos emergentes resignados a no participar en las elecciones generales

Tegucigalpa, Honduras.- Las resoluciones del Consejo Nacional Electoral (CNE), ratificadas por el Tribunal de Justicia Electoral (TJE), dejaron prácticamente sin posibilidad de participación a los partidos emergentes en las próximas elecciones generales. Al menos seis agrupaciones políticas minoritarias quedaron fuera de la contienda después de que el CNE determinara que no cumplieron con los requisitos mínimos para participar en los comicios del 30 de noviembre. Raúl Peña, representante del Partido Naranja de Honduras (Panah), aseguró que "hay una intención malsana que viene calculada fríamente por el sistema, que está restringiendo y oprimiendo la democracia".

Peña señaló que "los consejeros jugaron doble moral, porque esa vez que no reunimos con ellos, nos dijeron que era imposible, que no querían violar la ley dando prórroga. Pero ahora sí van a pedir prórroga al Congreso Nacional (CN) y ahora sí va ha ser válida la prórroga". Con el trato recibido por los entes electorales, según el dirigente del Panah, es obvio que "se están jugando intereses muy grandes a nivel nacional e internacional y eso se llama sistema. Eso nos está destrozando la democracia". Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Resignación

Desde la dirigencia del Partido Naranja de Honduras expresaron que están resignados a que ya no podrán ser parte de las elecciones generales; aunque interpongan recursos en otras instancias fuera de los organismos electorales, el tiempo les juega en contra. "Creo que ninguno de las otros cinco partidos y las candidaturas independientes lo van a lograr. Eso se va a tardar (la resolución de recursos), la Corte va a tomar su tiempo y no va a resolver eso, luego tendrían que regresar al Consejo Nacional Electoral a que nos dieran los plazos. Esto ya se murió para nosotros para estas elecciones, ya se acabó la historia", lamentó Peña.

A juicio del dirigente político, quienes interpusieron recursos de amparo en la Sala Constitucional, para que les restituyeran el derecho de participar en las elecciones generales, están perdiendo el tiempo, ya que los tres partidos grandes del país se pusieron de acuerdo, y que las reglas del "sistema" son así. La dirigencia de los partidos con menor carga electoral creen que incidió mucho el haber quedado fuera de la carrera eleccionaria, el hecho de haber anunciado que sus credenciales se las iban a entregar a organizaciones de la sociedad civil, entre ellas, el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) y algunas embajadas acreditadas en el país, acción que generó malestar en el oficialismo. "Lo que nos queda a nosotros es tratar de recuperar la personería jurídica, que nos costó, por lo menos al Panah, 240,000 lempiras sólo la impresión en La Gaceta, fuera de todos los gastos, y recoger las 65,000 firmas que tuvimos que trabajar", arguyó Raúl Peña. Entre otros que quedaron fuera están: Alianza Patriótica, Partido Orden y el Partido Salvador de Honduras (PSH).