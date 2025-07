Partidos emergentes esperan respuesta del TJE en la última semana de julio

Sin embargo, al verse fuera del proceso interpusieron los respectivos recursos de apelación ante el TJE para poder seguir en la carrera y no desaparecer del mapa político nacional.

Varios de los partidos políticos que buscaron inscribirse en el Consejo Nacional Electoral (CNE) y seguir en la contienda electoral de cara al proceso eleccionario, fueron sacados de esa carrera, ya que según el organismo electoral no cumplieron con los requisitos mínimos.

El diputado del Partido Salvador de Honduras (PSH), Carlos Umaña, manifestó que realizaron todas las correcciones que exigió el TJE para lograr no quedar fuera.

"La subsanación fue aceptada y nos comunicaron que todas las pruebas que presentamos están en el expediente administrativo del Consejo Nacional Electoral, por lo tanto, todo está bien sustentado; la sentencia la van a dar en 30 días calendario después de presentada la apelación", precisó el parlamentario.

De cumplirse los plazos establecidos en ley, la respuesta del TJE, no sólo al PSH, si no a los demás partidos que interpusieron sus apelaciones, deberá conocerse entre el 28 y el 31 de julio próximo; ese es el plazo límite y no son resoluciones apelables.