Coordinador de la Sala Constitucional ofrece celeridad en casos clave

Tegucigalpa, Honduras.- El coordinador de la Sala Constitucional, Luis Fernando Padilla, aseguró, que de los casos que están pendientes de resolver en esa judicatura, se les dará prioridad a los relacionados con el proceso electoral, corrupción, entre otros. En la Sala Constitucional, diferentes recurrentes interpusieron en el último año, recursos de amparo, entre ellos, los representantes de los partidos políticos emergentes que quedaron fuera de la contienda política de cara a las elecciones internas. Además, otros sectores que están en contra de las extensiones del estado de excepción parcial que ha hecho el Congreso Nacional (CN), instaurado desde diciembre de 2022.

Sobre esto, el magistrado Padilla, refirió: "El día de hoy inicia la campaña electoral, no obstante, lo de los recursos mencionados (electorales) son recursos de reciente presentación a la Sala y esos llevan un curso para ser tramitados. Los litigantes o los interesados ​​​​que los han presentado tienen que esperar a fin de que se emita una sentencia conforme a derecho". Padilla reconoció que es normal que existan los reclamos de los litigantes que hacen uso de la Sala Constitucional, pero llamó a tener paciencia, ya que la Sala Constitucional está saturada de expedientes que están pendientes de resolver.

Sin muchas esperanzas

Los recursos de amparo incoados, especialmente por los partidos políticos emergentes, si quieren que surta un potencial efecto antes de las elecciones, tendrían que ser resueltos lo más pronto posible, sin embargo, el alto juez no aseguró tal extremo.