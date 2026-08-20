Héctor Ordóñez es juramentado como nuevo secretario de Comunicaciones del Gobierno

Tegucigalpa, Honduras.-El presidente de la República, Nasry Asfura, juramentó este miércoles al periodista Héctor Antonio Ordóñez Núñez como nuevo secretario de Comunicaciones y Estrategia, durante un acto celebrado en Casa Presidencial y al que asistieron familiares del funcionario.
En el acto participaron el ministro de la Presidencia, Juan Carlos García, y el secretario privado del mandatario, Luis Castro, quienes acompañaron el acto oficial.
Aunque la juramentación se realizó este miércoles, Ordóñez inició sus funciones al frente de la Secretaría de Comunicaciones y Estrategia el pasado 1 de agosto, en sustitución de José Augusto Argueta.
Desde esta dependencia, el funcionario tendrá a su cargo la coordinación de la comunicación institucional, la difusión de las acciones del Gobierno y el fortalecimiento de los canales de información entre el Poder Ejecutivo, los medios de comunicación y la ciudadanía.
En sus primeras apariciones públicas como titular de Comunicaciones y Estrategia, Ordóñez ha abordado temas de interés nacional, entre ellos las medidas impulsadas por el Gobierno para atender el congestionamiento vehicular en la periferia sur de Tegucigalpa, sector por el que circulan diariamente más de 46,000 vehículos.
Con su incorporación formal al gabinete, Héctor Ordóñez queda al frente de la estrategia de comunicación del Poder Ejecutivo y se convierte en uno de los principales enlaces informativos del Gobierno con los medios de comunicación y la ciudadanía.