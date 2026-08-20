Héctor Ordóñez es juramentado como nuevo secretario de Comunicaciones del Gobierno

Tegucigalpa, Honduras.-El presidente de la República, Nasry Asfura, juramentó este miércoles al periodista Héctor Antonio Ordóñez Núñez como nuevo secretario de Comunicaciones y Estrategia, durante un acto celebrado en Casa Presidencial y al que asistieron familiares del funcionario.

En el acto participaron el ministro de la Presidencia, Juan Carlos García, y el secretario privado del mandatario, Luis Castro, quienes acompañaron el acto oficial.

Aunque la juramentación se realizó este miércoles, Ordóñez inició sus funciones al frente de la Secretaría de Comunicaciones y Estrategia el pasado 1 de agosto, en sustitución de José Augusto Argueta.

Desde esta dependencia, el funcionario tendrá a su cargo la coordinación de la comunicación institucional, la difusión de las acciones del Gobierno y el fortalecimiento de los canales de información entre el Poder Ejecutivo, los medios de comunicación y la ciudadanía.