Policía acude a la casa familiar del exnovio de Hayden Panettiere tras su muerte

Según pudo confirmar Page Six, dos patrullas llegaron a la propiedad a las 8:20 de la mañana. Un agente llamó de forma reiterada a la puerta principal mientras otro intentaba acceder por la entrada lateral. Nadie respondió y los efectivos abandonaron el lugar tras unos tres minutos. Zach Hickerson, de 38 años, se encontraba en el interior de la casa en ese momento.

Los Ángeles, Estados Unidos.- Agentes de la policía de Greenville, en Carolina del Sur, acudieron el miércoles a la vivienda de Betty Ellison, abuela de Brian y Zach Hickerson, para realizar un control de bienestar. El operativo se produjo pocos días después de que Hayden Panettiere fuera hallada sin vida en un apartamento Airbnb cercano.

Hora y media después, los mismos agentes regresaron y accedieron por la parte trasera de la vivienda. Permanecieron allí unos diez minutos sin que la policía precisara la identidad de la persona o personas objeto del control. Un portavoz del Departamento de Policía de Greenville confirmó a Page Six que se trató de una revisión de bienestar, mientras que los hermanos Hickerson no respondieron a las consultas del medio.

La casa de Ellison se encuentra a unos ocho kilómetros del complejo de apartamentos Judson Mill Lofts, donde Panettiere murió el domingo por la tarde. Según medios como TMZ, la policía investiga si existió alguna conducta delictiva relacionada con el fallecimiento.

De acuerdo con el informe policial, los servicios de emergencia acudieron al lugar tras recibir un aviso por un caso de parada cardiaca.

Brian Hickerson, pareja intermitente de la actriz desde hacía años y con antecedentes por violencia doméstica, se encontraba dormido en el dormitorio cuando su hermano Zach halló a Panettiere sin respuesta en un sillón del salón. Los agentes describieron que Hickerson mostró a la policía una bolsa con medicación que la actriz habría estado tomando.