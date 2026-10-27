Fuerzas Armadas intensifican operaciones contra grupos terroristas; reportan capturas

Tegucigalpa, Honduras.- Las Fuerzas Armadas de Honduras (FFAA), a través de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), ejecutan operaciones en coordinación con la Agencia Nacional contra el Crimen (ANCC) para combatir a las organizaciones criminales, ejecutar capturas y atender denuncias relacionadas con el desplazamiento forzado de familias. Las acciones incluyen labores de prevención, búsqueda, seguimiento y captura de sospechosos en distintos puntos del territorio nacional, con el objetivo de debilitar las estructuras criminales y reducir su capacidad de intimidación. Uno de los sectores donde se han desarrollado estas intervenciones es la colonia Villa Nueva, en Tegucigalpa. En esa zona, las autoridades han ejecutado operaciones de seguridad ante denuncias de desplazamiento forzado de familias atribuido a presuntos integrantes de la Pandilla 18.

Según las autoridades castrenses, las acciones han permitido capturar a sospechosos señalados por su presunta vinculación con esa estructura criminal

Asimismo, reporta varias capturas de presuntos integrantes de la Mara Salvatrucha (MS-13) y del denominado Cártel del Diablo en diferentes puntos del país, como parte de las operaciones contra las organizaciones criminales. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El desplazamiento forzado ha obligado a las familias afectadas a abandonar sus viviendas y comunidades por temor a amenazas o represalias. Ante esta problemática, las operaciones de seguridad buscan contener la actividad de los grupos criminales y contribuir a la protección de los residentes. "Estas operaciones revisten especial importancia porque el desplazamiento forzado no solo afecta la integridad de las víctimas, sino que también las obliga a abandonar sus viviendas, sus bienes y sus comunidades por temor a represalias", indicaron las autoridades.