Gobierno y Colegio Médico reportan el 46% de los expedientes revisados

Tegucigalpa, Honduras.- La mesa técnica ampliada entre el Gobierno y el Colegio Médico de Honduras (CMH) avanzó este martes 27 de octubre en la revisión de los pagos pendientes a los galenos con el 46% de los expedientes de médicos en interinato. José Miguel Castillo, viceministro de Salud, informó que durante la jornada se revisaron 101 casos de interinato, que se suman a los 106 analizados el lunes pasado. Con estos avances, la mesa ha revisado alrededor del 46% de los expedientes correspondientes a esta modalidad de contratación, aseguró. De los casos examinados durante la jornada, Castillo indicó que 26 médicos ya tienen sus pagos al día hasta octubre, mientras que otros 85 recibieron pagos parciales y continuarán bajo seguimiento hasta completar el total de los salarios adeudados.

El funcionario también detalló que, de una base de 195 médicos con pagos pendientes por contratos, las autoridades han logrado pagar a 126, por lo que quedan 69 galenos a la espera de que se resuelva su situación. “El compromiso es salir del 100% de los pagos”, manifestó Castillo, quien confirmó que los equipos continuarán trabajando para avanzar en la revisión de los casos pendientes. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Por su parte, Héctor Carranza, representante del Colegio Médico, expresó su satisfacción por los avances alcanzados en la mesa técnica y destacó que el número de médicos pendientes de pago por contrato se está reduciendo. “Esperamos en uno o dos días más terminar esta revisión de los casos que teníamos pendientes”, señaló Carranza. Luis Castro, secretario de la Presidencia, aseguró que el Gobierno continuará acompañando el proceso para garantizar que se cancelen los salarios adeudados y que la mesa técnica concluya la revisión de los casos.