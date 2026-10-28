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Ministerio Público apelará el sobreseimiento definitivo de tres agentes de la DAET

Un allanamiento en San Pedro Sula dio origen al caso contra tres agentes de la DAET, cuyo sobreseimiento definitivo será apelado por el Ministerio Público

  • Actualizado: 28 de octubre de 2026 a las 08:05
Ministerio Público apelará el sobreseimiento definitivo de tres agentes de la DAET

Los policías beneficiados con la decisión judicial son Ángel Fuentes, Deyvin Licona y Franklin Gómez.

 Fotos: EL HERALDO

San Pedro Sula, Cortés.- El Ministerio Público (MP) informó este miércoles 28 de octubre que apelará la resolución judicial que favoreció con sobreseimiento definitivo a tres agentes de la División Antiextorsión y Asociaciones Terroristas (DAET), acusados del presunto delito de tráfico ilícito de drogas agravado en perjuicio de la salud pública del Estado de Honduras.

Los policías beneficiados con la decisión judicial son Ángel Daniel Rodríguez Fuentes, Deyvin Nayin Licona Santos y Franklin Ismael Gómez Bautista, quienes enfrentaban un proceso penal tras ser señalados por su presunta vinculación con actividades relacionadas con el tráfico de drogas.

La resolución fue emitida por el juez Marco Antonio Velasco Mejía del Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción de San Pedro Sula, quien ordenó dejar sin efecto las medidas cautelares impuestas a los tres imputados y proceder con su inmediata libertad. Por esta decisión, Velasco Mejía será investigado por la Supervisión de Tribunales del Poder Judicial de Honduras.

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Asimismo, la decisión judicial favoreció a Rodríguez Fuentes por el supuesto delito de tenencia ilegal de municiones prohibidas, en perjuicio del orden público.

¿Cómo comenzó el caso?

El proceso se originó tras un allanamiento ejecutado el 19 de octubre de 2026 en una vivienda ubicada en el bulevar Mackey, en San Pedro Sula, Cortés, donde las autoridades investigaban el presunto almacenamiento de sustancias ilícitas.

Durante el operativo, los equipos investigadores reportaron el decomiso de 114 bolsitas con supuesta marihuana, 65 envoltorios con presunta cocaína y diversas cantidades de una sustancia que se presume era crack.

Además, las autoridades encontraron municiones de diferentes calibres, cargadores para armas de fuego, indumentaria militar y distintivos institucionales pertenecientes a estructuras policiales anteriores, elementos que fueron incorporados a las diligencias investigativas.

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A raíz de estos hallazgos, la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) presentó un requerimiento fiscal contra los tres agentes por el presunto delito de tráfico ilícito de drogas agravado y atribuyó a uno de ellos la supuesta tenencia ilegal de municiones prohibidas.

El Ministerio Público busca revertir la resolución

La apelación anunciada por el ente acusador busca impugnar la decisión judicial que puso fin al proceso penal contra los tres policías en esta causa, por lo que el caso podría continuar su trámite ante las instancias correspondientes.

En cambio, un sobreseimiento definitivo implica el cierre del proceso penal en los términos establecidos por la resolución judicial, mientras que la apelación constituye un recurso para solicitar la revisión de esa determinación conforme a los procedimientos legales.

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La decisión se produce en un caso que ha generado atención debido a que los señalados pertenecían a la DAET, una unidad policial encargada de combatir la extorsión y las asociaciones terroristas en Honduras.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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