Táctica dilatoria: recusación suspende audiencia contra exintegrantes de la comisión permanente

Tegucigalpa, Honduras. -La audiencia de declaración de imputado en el caso de la extinta comisión permanente del Congreso Nacional quedó suspendida este jueves tras la recusación presentada por la defensa contra la jueza Anny Ochoa, una maniobra procesal que retrasa el avance de la causa.
El recurso fue interpuesto antes de que comenzara la audiencia, bajo el argumento de que la magistrada tendría un conflicto de interés por su supuesta militancia en el Partido Nacional.
La defensa también alegó que Ochoa habría emitido opiniones extrajudiciales y declaraciones públicas sobre el expediente, lo que, a su criterio, comprometería su imparcialidad.
La presentación de la recusación obligó a suspender la diligencia judicial.
Ahora, un tribunal de alzada deberá examinar los argumentos y resolver si la jueza puede continuar al frente del proceso, lo que añade un nuevo trámite antes de que los imputados puedan comparecer a la audiencia.
Doce imputados comparecieron
Antes de la suspensión, 12 de los 14 imputados se presentaron ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), acompañados por militantes de Libre, para someterse a la audiencia de declaración de imputado.
No comparecieron el expresidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, ni el exgerente de la Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG), Edis Antonio Moncada, quienes son considerados prófugos de la justicia.
Redondo es acusado de perturbación ilícita del funcionamiento de las instituciones, usurpación de funciones y dos delitos de violación de los deberes de los funcionarios.
La diputada Luz Angélica Smith enfrenta acusaciones por falsedad en documentos públicos, usurpación de funciones y violación de los deberes de los funcionarios. Por su parte, Moncada es acusado de tres delitos de violación de los deberes de los funcionarios.
Los demás imputados, Hugo Noé Pino, Carlos Raudales, Juan Barahona, Fabricio Carbajal, Karen Martínez, Silvia Ayala, Linda Donaire, Edgardo Casaña, Osmán Chávez, Kritza Pérez y Scherly Arriaga, son acusados de usurpación de funciones.
La causa queda ahora a la espera de la resolución de una corte de apelaciones natural sobre la recusación, mientras el proceso judicial suma una nueva interrupción antes de avanzar a la siguiente etapa.