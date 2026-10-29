Táctica dilatoria: recusación suspende audiencia contra exintegrantes de la comisión permanente

Tegucigalpa, Honduras. -La audiencia de declaración de imputado en el caso de la extinta comisión permanente del Congreso Nacional quedó suspendida este jueves tras la recusación presentada por la defensa contra la jueza Anny Ochoa, una maniobra procesal que retrasa el avance de la causa.

El recurso fue interpuesto antes de que comenzara la audiencia, bajo el argumento de que la magistrada tendría un conflicto de interés por su supuesta militancia en el Partido Nacional.

La defensa también alegó que Ochoa habría emitido opiniones extrajudiciales y declaraciones públicas sobre el expediente, lo que, a su criterio, comprometería su imparcialidad.

La presentación de la recusación obligó a suspender la diligencia judicial.

Ahora, un tribunal de alzada deberá examinar los argumentos y resolver si la jueza puede continuar al frente del proceso, lo que añade un nuevo trámite antes de que los imputados puedan comparecer a la audiencia.