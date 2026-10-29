Suspenden orden de captura contra Edis Moncada y estará presente en audiencia

Tegucigalpa, Honduras.- El exgerente de la Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG), Edis Moncada, se presentará este jueves 29 de octubre a la audiencia de declaración de imputado, tras suspenderse la orden de captura y la alerta internacional en su contra. Moncada enfrenta tres acusaciones por presunta violación de los deberes de los funcionarios, relacionadas con actuaciones realizadas durante su gestión al frente de la ENAG. Entre los hechos bajo investigación figura la negativa a imprimir la declaratoria de las elecciones generales de 2025, situación que podría dar lugar a otra imputación por un presunto atentado contra la forma de gobierno.

Asimismo, el expediente incluye una investigación relacionada con la publicación de un decreto legislativo 08-2023 en el Diario Oficial La Gaceta, presuntamente sin contar con el oficio requerido para su publicación.

Audiencia por el caso de la Comisión Permanente

La audiencia de declaración de imputado está programada para este jueves 29 en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), como parte del proceso penal que involucra a 14 personas, entre ellas Luis Redondo y 12 exintegrantes de la Comisión Permanente del Congreso Nacional, además de Moncada. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El requerimiento fiscal presentado por el Ministerio Público señala presuntas irregularidades en la integración y las actuaciones de la Comisión Permanente durante 2025, así como decisiones relacionadas con asuntos electorales.

Entre los delitos atribuidos a los distintos señalados figuran la usurpación de funciones públicas, la violación de los deberes de los funcionarios y la falsedad en documentos públicos, además de otros cargos individualizados en el expediente.

Delitos

La Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública (Fetccop), señala a Luis Redondo por los delitos de perturbación ilícita contra el funcionamiento de las instituciones, dos delitos de violación de los deberes de los funcionarios y usurpación de funciones. A Luz Angélica Smith, por su parte, el Ministerio Público le atribuye presunta falsedad en documentos públicos, usurpación de funciones y violación de los deberes de los funcionarios. La acusación por usurpación de funciones también incluye a Hugo Noé Pino, Carlos Raudales Maradiaga, Karen Martínez, Fabricio Sandoval, Juan Barahona , Silvia Ayala, Osman Chávez , Kritza Pérez, Linda Donaire, Scherly Arriaga y Edgardo Casaña.