Tristeza de Olimpia, jugador de Cartaginés se burla de la "Ultra", leyenda presente y villano en Concacaf

Olimpia quedó eliminado por Cartaginés de la final de Copa Centroamericana. Futbolista se burló de la afición y pelea campal.
La leyenda del fútbol hondureño, Wilson Palacios, estuvo acompañado de sus hermanos en uno de los palcos del estadio Nacional.
La afición de Olimpia no falla a estas citas internacionales y hubo llenazo en el coloso capitalino para esta semifinal de Copa Centroamericana.
La Barra Ultra Fiel hizo un espectacular recibimiento de los jugadores de Olimpia y así fue captada esta postal por el lente de EL HERALDO.
Los hinchas de Olimpia alentaron a su amado equipos durante los noventa minutos del partidos con sus tradicionales canticos.
El partido arrancó con bastante suspenso. Los jugadores salieron con todo y desataron una bronca en pleno comienzo.
De hecho, Diego Mesén de Cartaginés y Nicolás Dibble en Olimpia fueron amonestados apenas al minuto 4 por empujones.
Olimpia no quería regalar nada y salió con todo en los primeros minutos. Edwin Rodríguez fue uno de los mejores del lado melenudo.
Al minuto 11 los locales se pusieron a ganar. Mal despeje del portero Kevin Briceño, que quedó corto y Luis Olivas la terminó metiendo en su propio marco.
La jugada fue revisada en el VAR por supuesto empujón, pero el árbitro Adonis Carrasco García confirmó que la jugada había sido licita y sumó en el marcador.
El guatemalteco Amarini Villatoro recibió el primer tanto de Olimpia como balde de agua fría y rápidamente le dio indicaciones a sus jugadores.
El delantero Jorge Benguché tuvo varias ocasiones claras para poner el segundo de Olimpia, pero no las pudo concretar.
Cartaginés no perdonó y puso el empate 1-1. Centro perfecto de Diego Gonzáles desde la izquierda y llegó Joaquín Gonzáles a cerrar la pinza y puso la igualdad en el marcador.
El cuerpo técnico del equipo tico se lo gritó con todo a la afición de Olimpia.
Eduardo Espinel no podía creer lo que estaba pasando. Olimpia ocupaba anotar dos goles más si quería soñar con la clasificación.
Los jugadores melenudos pagaron caro un descuido en la zona baja, que le permitió a Cartaginés marcar el gol.
El primer tiempo finalizó empatado 1-1 y Cartaginés estaba arriba por un gol en el marcador global.
Al minuto 52, Kevin Briceño volvió a fallar en la salida y le regaló el segundo a Olimpia.
Jorge Benguché aprovechó el error del portero de Cartaginés y la mandó a guardar para adelantar nuevamente a los albos en el partido.
Olimpia ya lo ganaba 2-1 y Jorge Benguché explotó en su celebración por la cantidad de goles que había fallado en la primera parte.
Olimpia siguió insistiendo, pero no pudo concretar las acciones que tuvo.
Geancarlo Castro aprovechó que el marco de Olimpia estaba solo en los últimos minutos y puso el empate final 2-2.
Olimpia eliminado de Copa Centroamericana y el atacante les celebró en la cara a los aficionados.
Tristeza total en el plantel melenudo tras fracaso internacional.
Espinel terminó en bronca con jugador del Cartaginés.