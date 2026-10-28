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Tristeza de Olimpia, jugador de Cartaginés se burla de la "Ultra", leyenda presente y villano en Concacaf

Te mostramos las mejores postales que dejó el Olimpia vs Cartaginés por Copa Centroamericana

  • Actualizado: 28 de octubre de 2026 a las 22:45
Tristeza de Olimpia, jugador de Cartaginés se burla de la Ultra, leyenda presente y villano en Concacaf
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Olimpia quedó eliminado por Cartaginés de la final de Copa Centroamericana. Futbolista se burló de la afición y pelea campal.

Fotos: Alex Pérez / EL HERALDO.
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La leyenda del fútbol hondureño, Wilson Palacios, estuvo acompañado de sus hermanos en uno de los palcos del estadio Nacional.

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La afición de Olimpia no falla a estas citas internacionales y hubo llenazo en el coloso capitalino para esta semifinal de Copa Centroamericana.
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La Barra Ultra Fiel hizo un espectacular recibimiento de los jugadores de Olimpia y así fue captada esta postal por el lente de EL HERALDO.
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Los hinchas de Olimpia alentaron a su amado equipos durante los noventa minutos del partidos con sus tradicionales canticos.

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El partido arrancó con bastante suspenso. Los jugadores salieron con todo y desataron una bronca en pleno comienzo.
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De hecho, Diego Mesén de Cartaginés y Nicolás Dibble en Olimpia fueron amonestados apenas al minuto 4 por empujones.
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Olimpia no quería regalar nada y salió con todo en los primeros minutos. Edwin Rodríguez fue uno de los mejores del lado melenudo.

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Al minuto 11 los locales se pusieron a ganar. Mal despeje del portero Kevin Briceño, que quedó corto y Luis Olivas la terminó metiendo en su propio marco.
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La jugada fue revisada en el VAR por supuesto empujón, pero el árbitro Adonis Carrasco García confirmó que la jugada había sido licita y sumó en el marcador.
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El guatemalteco Amarini Villatoro recibió el primer tanto de Olimpia como balde de agua fría y rápidamente le dio indicaciones a sus jugadores.
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El delantero Jorge Benguché tuvo varias ocasiones claras para poner el segundo de Olimpia, pero no las pudo concretar.
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Cartaginés no perdonó y puso el empate 1-1. Centro perfecto de Diego Gonzáles desde la izquierda y llegó Joaquín Gonzáles a cerrar la pinza y puso la igualdad en el marcador.
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El cuerpo técnico del equipo tico se lo gritó con todo a la afición de Olimpia.

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Eduardo Espinel no podía creer lo que estaba pasando. Olimpia ocupaba anotar dos goles más si quería soñar con la clasificación.

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Los jugadores melenudos pagaron caro un descuido en la zona baja, que le permitió a Cartaginés marcar el gol.

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El primer tiempo finalizó empatado 1-1 y Cartaginés estaba arriba por un gol en el marcador global.

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Al minuto 52, Kevin Briceño volvió a fallar en la salida y le regaló el segundo a Olimpia.
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Jorge Benguché aprovechó el error del portero de Cartaginés y la mandó a guardar para adelantar nuevamente a los albos en el partido.
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Olimpia ya lo ganaba 2-1 y Jorge Benguché explotó en su celebración por la cantidad de goles que había fallado en la primera parte.
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Olimpia siguió insistiendo, pero no pudo concretar las acciones que tuvo.

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Geancarlo Castro aprovechó que el marco de Olimpia estaba solo en los últimos minutos y puso el empate final 2-2.

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Olimpia eliminado de Copa Centroamericana y el atacante les celebró en la cara a los aficionados.
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Tristeza total en el plantel melenudo tras fracaso internacional.
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Espinel terminó en bronca con jugador del Cartaginés.
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