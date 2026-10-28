Llenazo en el Nacional y bellas chicas cautivan en semifinal de Olimpia ante Cartaginés

El estadio Nacional lució en un lleno total para la semifinal de vuelta entre el Olimpia y Cartaginés por la Copa Centroamericana de Concacaf, las bellas chicas no podían faltar
¡El Nacional se viste de blanco! La afición de Olimpia respondió al llamado y llenó las gradas del estadio Chelato Uclés para alentar al León en una noche decisiva.
Los seguidores merengues llegaron con la esperanza de remontar el 1-0 sufrido en la ida y sellar su boleto a la gran final de la Copa Centroamericana.
El ambiente en los alrededores del estadio Nacional comenzó a calentarse horas antes del pitazo inicial de la semifinal.
Los colores blanco y azul del Olimpia predominaron en las gradas, donde los aficionados se prepararon para alentar sin descanso a su equipo.
La hinchada merengue se hizo presente en masa para empujar al equipo de Eduardo Espinel en busca de la remontada ante el Cartaginés.
Los cánticos de los aficionados albos marcaron el ambiente en el estadio Nacional, escenario de una semifinal que promete emociones de principio a fin.
¿Qué le enseñará? La cara de una de ella lo dice todo. Mucha sorpresa por lo que muestra.
No hay mañana para el León. Olimpia afronta el desafío de remontar la desventaja de un gol para mantener vivo el sueño de conquistar la Copa Centroamericana. Esta linda chica se vio sorprendido por este atrevido joven.
El apoyo no conoce límites. Desde distintos sectores del estadio, los aficionados olimpistas demostraron su respaldo en una de las noches más importantes de la temporada y esta linda 'chelita' se robó' las miradas en el Nacional.
Cartaginés visita una cancha encendida. El conjunto costarricense se encontró con un estadio Nacional repleto de aficionados que sueñan con ver al Olimpia clasificar a la final.
La fe merengue mueve multitudes. Familias, jóvenes y aficionados de todas las edades se reunieron para vivir una semifinal cargada de ilusión y nerviosismo.
Un ambiente digno de una semifinal. El llenazo en el estadio Nacional reflejó la importancia del compromiso, con la afición olimpista soñando con otra noche histórica en el fútbol centroamericano.
Los albos quieren darle vuelta a la historia. Con el 1-0 en contra de la ida, Olimpia necesita una actuación contundente para superar al Cartaginés y avanzar a la final.
La afición ya puso su parte con un estadio abarrotado; ahora, Olimpia busca responder en la cancha y regalarle una alegría a su gente.