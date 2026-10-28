Enmascarado sorprende y lo que hizo linda chica: Llegada de la "Ultra" al Olimpia vs Cartaginés

La Ultra Fiel se toma las calles de Tegucigalpa para apoyar a su amado Olimpia. Así fue su tradicional caminata.
La barra Ultra Fiel del Olimpia se hizo presente una vez más y montó un carnaval para apoyar a su amado Olimpia.
Los aficionados melenudos hicieron su tradicional caminata rumbo al estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa.
Las banderas le pusieron color a las calles de la capital de nuestro país de cara al compromiso ante Cartaginés.
Los aficionados de Olimpia sueñan con meterse nuevamente a una final de Concacaf y por ello se han volcado al coloso capitalino.
Este pequeño se robó las miradas al ir vestido con un hermoso trajecito de león en apoyo a su amado Olimpia.
Las bellas chicas no pueden faltar y así fue captada esta aficionada dándole beso al escudo del equipo más ganador de Honduras.
El humo tricolor nubló los alrededores del Chelato Uclés, dando una probadita de lo que será la fiesta de esta noche.
En las vísperas de Halloween, así llegó este aficionado melenudo y posó para el lente de EL HERALDO.
Los aficionados de Olimpia llegaron más de tres horas antes del arranque del partido. Habrá un llenazo total en el estadio Nacional.
El partido entre Olimpia y Cartaginés se jugará a partir de las 9:00 de la noche. Los ticos tienen ventaja de un gol en el marcador global.