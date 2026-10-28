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Enmascarado sorprende y lo que hizo linda chica: Llegada de la "Ultra" al Olimpia vs Cartaginés

Los aficionados de Olimpia sueñan con meterse nuevamente a una final de Concacaf

  • Actualizado: 28 de octubre de 2026 a las 19:02
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La Ultra Fiel se toma las calles de Tegucigalpa para apoyar a su amado Olimpia. Así fue su tradicional caminata.

Fotos: Alex Pérez / EL HERALDO.
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La barra Ultra Fiel del Olimpia se hizo presente una vez más y montó un carnaval para apoyar a su amado Olimpia.
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Los aficionados melenudos hicieron su tradicional caminata rumbo al estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa.
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Las banderas le pusieron color a las calles de la capital de nuestro país de cara al compromiso ante Cartaginés.
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Los aficionados de Olimpia sueñan con meterse nuevamente a una final de Concacaf y por ello se han volcado al coloso capitalino.

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Este pequeño se robó las miradas al ir vestido con un hermoso trajecito de león en apoyo a su amado Olimpia.

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Las bellas chicas no pueden faltar y así fue captada esta aficionada dándole beso al escudo del equipo más ganador de Honduras.
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El humo tricolor nubló los alrededores del Chelato Uclés, dando una probadita de lo que será la fiesta de esta noche.
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En las vísperas de Halloween, así llegó este aficionado melenudo y posó para el lente de EL HERALDO.
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Los aficionados de Olimpia llegaron más de tres horas antes del arranque del partido. Habrá un llenazo total en el estadio Nacional.

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El partido entre Olimpia y Cartaginés se jugará a partir de las 9:00 de la noche. Los ticos tienen ventaja de un gol en el marcador global.

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