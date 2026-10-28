Las bellas chicas de Guerreras 0801 que engalanarán la Vuelta El Heraldo 2026

Las Guerreras 0801, un tradicional equipo de ciclismo de Tegucigalpa formado solo por mujeres de diferentes edades, se ajustan los cascos y los guantes para pedalear de lo lindo este próximo 15 de noviembre.
Maylin Acosta compite en la Categoría Máster C de la Vuelta El Heraldo.
Marilin Regalado se inscribirá en la Categoría Máster C y exige respeto de los autos a los ciclistas.
Una de las más nuevas es Diana Carbajal, quien sueña con subirse al podio a sus 26 años.
A sus 47 años, Laura Matamoros tendrá una de sus primeras experiencias en la Categoría Novatas.
Lupita Castellanos, una de las lideresas del club, competirá en Máster C.
Linda Membreño tiene confianza para liderar su pelotón de Ruta Máster B.
Mayra Maradiaga es parte de la Dinastía Maradiaga, una familia entregada al ciclismo. Va en Máster A.
En las piernas de Waleska Ruiz recaen las esperanzas de medalla dorada en Máster C.
Nicole Laínez y su mirada puesta en un solo objetivo: subirse al podio de Máster C.
La experiencia de Elena Díaz y el porte de seguridad para competirle a Karen Amaya en la Élite.