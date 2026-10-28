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Las bellas chicas de Guerreras 0801 que engalanarán la Vuelta El Heraldo 2026

Nos fuimos al entrenamiento de Guerreras y conocimos la historia de uno de los clubes tradicionales en la Vuelta El Heraldo. ¿Cuántos podios sumarán?

  • Actualizado: 28 de octubre de 2026 a las 18:07
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Las Guerreras 0801, un tradicional equipo de ciclismo de Tegucigalpa formado solo por mujeres de diferentes edades, se ajustan los cascos y los guantes para pedalear de lo lindo este próximo 15 de noviembre.

 Foto: Rodiney Cerrato/EL HERALDO
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Maylin Acosta compite en la Categoría Máster C de la Vuelta El Heraldo.

 Foto: Rodiney Cerrato/EL HERALDO
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Marilin Regalado se inscribirá en la Categoría Máster C y exige respeto de los autos a los ciclistas.

 Foto: Rodiney Cerrato/EL HERALDO
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Una de las más nuevas es Diana Carbajal, quien sueña con subirse al podio a sus 26 años.

 Foto: Rodiney Cerrato/EL HERALDO
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A sus 47 años, Laura Matamoros tendrá una de sus primeras experiencias en la Categoría Novatas.

 Foto: Rodiney Cerrato/EL HERALDO
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Lupita Castellanos, una de las lideresas del club, competirá en Máster C.

 Foto: Rodiney Cerrato/EL HERALDO
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Linda Membreño tiene confianza para liderar su pelotón de Ruta Máster B.

 Foto: Rodiney Cerrato/EL HERALDO
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Mayra Maradiaga es parte de la Dinastía Maradiaga, una familia entregada al ciclismo. Va en Máster A.

 Foto: Rodiney Cerrato/EL HERALDO
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En las piernas de Waleska Ruiz recaen las esperanzas de medalla dorada en Máster C.

 Foto: Rodiney Cerrato/EL HERALDO
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Nicole Laínez y su mirada puesta en un solo objetivo: subirse al podio de Máster C.

 Foto: Rodiney Cerrato/EL HERALDO
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La experiencia de Elena Díaz y el porte de seguridad para competirle a Karen Amaya en la Élite.

 Foto: Rodiney Cerrato/EL HERALDO
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