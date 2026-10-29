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Partido Liberal propone segunda vuelta, voto electrónico y reformas electorales en Honduras

“Esto haría posible que no se puedan hackear las terminales y que las actas no sean manipuladas en la Junta de Receptoras de Votos”, mencionó el diputado

  • Actualizado: 29 de octubre de 2026 a las 00:00
Partido Liberal propone segunda vuelta, voto electrónico y reformas electorales en Honduras

Umaña también defendió el voto electrónico como una vía para evitar la manipulación de terminales y actas electorales.

Tegucigalpa, Honduras.- El Partido Liberal prepara una propuesta de reformas electorales con modificaciones orientadas a transformar el sistema electoral hondureño.

Entre las principales iniciativas figura la segunda vuelta presidencial, con la que se buscaría que un candidato obtenga un respaldo electoral más amplio antes de asumir la Presidencia de la República.

El planteamiento también incluye la implementación del voto electrónico mediante tecnología blockchain.

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Fue el diputado liberal, Carlos Umaña, quien anunció que su bancada presentará como partido un paquete de reformas electorales de más de 50 páginas con propuestas que incluyen la segunda vuelta presidencial, el voto electrónico y cambios en la integración de las mesas electorales.

“Esto daría posibilidad a lo que se llaman las elecciones de medio término, es decir, que el Congreso Nacional se elija diferente y que no sea arrastrado por la papeleta del presidente de la República, evitar el voto en plancha y que se elijan los mejores ciudadanos sin el arropamiento del candidato presidencial”, explicó.

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Otra de las propuestas busca modificar la integración de las Juntas Receptoras de Votos mediante un mecanismo de ciudadanización.

La diputada liberal Alia Kafati respaldó la iniciativa y consideró que “honestamente la más importante es el rol de los magistrados del CNE. La segunda vuelta es algo totalmente necesario”.

Uno de los cambios de mayor alcance que plantea el Partido Liberal es separar las elecciones de diputados y alcaldes de las presidenciales, para que la composición del Congreso Nacional y de las corporaciones municipales no dependa directamente de la votación obtenida por el candidato presidencial de cada partido.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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