Partido Liberal propone segunda vuelta, voto electrónico y reformas electorales en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- El Partido Liberal prepara una propuesta de reformas electorales con modificaciones orientadas a transformar el sistema electoral hondureño. Entre las principales iniciativas figura la segunda vuelta presidencial, con la que se buscaría que un candidato obtenga un respaldo electoral más amplio antes de asumir la Presidencia de la República. El planteamiento también incluye la implementación del voto electrónico mediante tecnología blockchain.

Fue el diputado liberal, Carlos Umaña, quien anunció que su bancada presentará como partido un paquete de reformas electorales de más de 50 páginas con propuestas que incluyen la segunda vuelta presidencial, el voto electrónico y cambios en la integración de las mesas electorales. “Esto daría posibilidad a lo que se llaman las elecciones de medio término, es decir, que el Congreso Nacional se elija diferente y que no sea arrastrado por la papeleta del presidente de la República, evitar el voto en plancha y que se elijan los mejores ciudadanos sin el arropamiento del candidato presidencial”, explicó. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse