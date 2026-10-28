Congreso declara nula la Ley de Prevención al Embarazo Adolescente por omisión de procedimiento

Tegucigalpa, Honduras.- El Congreso Nacional declaró este miércoles, 28 de octubre, que el Decreto Legislativo No. 8-2023, contentivo de la Ley de Educación Integral de Prevención al Embarazo Adolescente en Honduras, no completó el procedimiento constitucional para convertirse en ley de la República.

La decisión del pleno se fundamenta en que la normativa fue aprobada el 8 de marzo de 2023 y posteriormente vetada por el Poder Ejecutivo el 17 de marzo de ese mismo año, sin que conste una ratificación posterior con el voto de las dos terceras partes del Legislativo.

De acuerdo con lo estipulado en el artículo 216 de la Constitución de la República, el proceso de formación de ley exige la votación favorable de al menos 86 diputados para superar un veto presidencial, requisito que no se cumplió en el trámite de dicha normativa.