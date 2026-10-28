Gobierno nombra a Marlon Brevé como nuevo embajador en Japón

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Relaciones Exteriores hizo oficial este 28 de octubre la designación de Marlon Brevé como nuevo embajador de Honduras en Japón.

En el acto simbólico estuvo la canciller Mireya Agüero, quien por directriz del presidente Nasry Asfura firmó el nombramiento de Brevé como máximo representante de Honduras en el país asiático.

En el gobierno de Xiomara Castro, Marlon Brevé estuvo designado como embajador de Honduras en España; ahora continuará su carrera como diplomático en Japón.