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Gobierno nombra a Marlon Brevé como nuevo embajador en Japón

Marlon Brevé anteriormente fungía como embajador de Honduras en España, ahora se trasladará a Asia

  • Actualizado: 28 de octubre de 2026 a las 10:12
Gobierno nombra a Marlon Brevé como nuevo embajador en Japón

La designación de Marlon Brevé como embajador ante Japón fue firmada por la canciller Mireya Agüero.

 Foto: Cortesía Cancillería

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Relaciones Exteriores hizo oficial este 28 de octubre la designación de Marlon Brevé como nuevo embajador de Honduras en Japón.

En el acto simbólico estuvo la canciller Mireya Agüero, quien por directriz del presidente Nasry Asfura firmó el nombramiento de Brevé como máximo representante de Honduras en el país asiático.

En el gobierno de Xiomara Castro, Marlon Brevé estuvo designado como embajador de Honduras en España; ahora continuará su carrera como diplomático en Japón.

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"La Secretaria de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, Mireya Agüero, juramentó de manera oficial al ciudadano Marlon Antonio Breve Reyes, como el nuevo Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de Honduras ante el Gobierno de Japón", informó la Cancillería.

De su lado, el plenipotenciario declaró: "Expreso mi más sincero agradecimiento al presidente Nasry Asfura y a la canciller Mireya Agüero por la confianza depositada en mi persona al conferirme el alto honor de representar como embajador ante Japón, un aliado estratégico para nuestro país".

Brevé se desempeñó como embajador en España desde octubre del 2022 hasta el presente año.

Anteriormente fungió como rector de la Universidad Tecnológica Centroamericana (Unitec) y en el gobierno de Manuel Zelaya Rosales (2006-2009) lo hizo como ministro de Educación.

Honduras y Japón mantienen relaciones diplomáticas desde 1935, siendo la isla uno de los países con mayor cooperación en territorio nacional mediante programas manejados por la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional (JICA).

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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