Fue tratado en un hospital especializado en cáncer en México: Mel Zelaya habla de su salud y tratamiento

El expresidente Manuel Zelaya Rosales viajó a México a inicios de septiembre y, tras permanecer más de un mes en ese país, regresó a Honduras este 15 de octubre. ¿Qué dijo sobre su estado de salud? Aquí los detalles.
El coordinador del partido Libertad y Refundación (Libre) aseguró que continuará su tratamiento en Honduras, luego de haber recibido el alta médica en un hospital de México.
"No me escapé del hospital, como van a decir que me escapé, que no les hice caso a los médicos. No, no es cierto", manifestó Manuel Zelaya.
"Lo que pasó es que el día de ayer, el médico que nos atiende ahí personalmente en el hospital de cáncer en México me dio de alta. Él me dijo: Usted ya puede regresar a su país; esta es la medicina que tiene que tomar, y me recetó la medicina", agregó el expresidente.
Es importante resaltar que Manuel Zelaya aseguró que fue atendido en un "hospital de cáncer" en México; sin embargo, no confirmó cuál es la enfermedad que padece. Además, recalcó que sus médicos le indicaron que no necesitará radioterapia ni quimioterapia, sino que continuará el tratamiento con medicamentos diarios.
Tras recibir el alta médica, Zelaya sostuvo que sus médicos le dijeron que "no tiene que someterse a quimioterapias, no tiene que someterse a radiación, sino que es una cepa que se va a combatir con esta pastilla".
Manuel Zelaya aclaró: "No niego la enfermedad, pero es curable, es una enfermedad que se puede tratar con este tipo de procedimientos. Se toma una cápsula diaria".
Según explicó el expresidente, continuará su tratamiento en Honduras. Por el momento, y siguiendo las recomendaciones de los médicos que lo atendieron en México, deberá tomar una pastilla diaria para combatir lo que describió como una "cepa".
Sobre su regreso al país, Zelaya manifestó que, tras recibir el alta médica, pudo comprar un boleto de avión. "Me permitió comprar un boleto, había un asiento, compramos un boleto y aquí estamos en San Pedro Sula", expresó.
En Honduras, antes de viajar a México, fue sometido a una cirugía. Por otra parte, a su hermano, Carlos Zelaya, se le diagnosticó cáncer de pulmón metastásico en etapa 4.