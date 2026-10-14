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"Es inocente": Rixi Moncada defiende a Melvin Cevallos en su audiencia inicial

La subcoordinadora de Libre, Rixi Moncada, sostiene que el dirigente Melvin Cevallos es inocente de las acusaciones por delitos electorales

  • Actualizado: 14 de octubre de 2026 a las 10:11
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La subcoordinadora de Libre, Rixi Moncada, llegó a los juzgados como defensora legal del dirigente Melvin Cevallos, sosteniendo que su correligionario es inocente de las imputaciones por delitos electorales. Más detalles a continuación.

 Foto: Alex Pérez/EL HERALDO
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Este miércoles se reanuda en el Juzgado de Letras penal de Tegucigalpa la audiencia inicial contra Melvin Cevallos, dirigente de Libertad y Refundación (Libre) acusado por delitos electorales.

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"Aquí voy con Melvin para defenderlo como corresponde porque es inocente y es un acto totalmente injusto. Esperamos salir bien de la audiencia", expresó Moncada a medios de comunicación previo a ingresar a la audiencia.

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Cevallos es acusado es por la Unidad Especial contra Delitos Electorales por los delitos de coacción y amenaza electoral.

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De acuerdo al requerimiento fiscal presentado el pasado 22 de septiembre, la acusación se sustenta a las protestas realizadas por militantes de Libre el 7 de julio de 2025 a cercanías de las instalaciones del Consejo Nacional Electoral (CNE).

 Angelo Avila
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A Cevallos se le señala de coordinar esas protestas que impidieron la recepción de ofertas para la adjudicación del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) que se utilizaría en las elecciones generales celebradas el 30 de noviembre de ese año.

 Angelo Avila
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A criterio de Moncada, las actuaciones de Cevallos eran para evitar un fraude electoral. "La de Melvin es una conducta propia de todos los ciudadanos que queremos paz en este país, pero que también queremos justicia", dijo la también excandidata presidencial de Libre.

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"Es una barbaridad lo que están haciendo con Melvin, por estoy aquí. Simplemente Melvin no está aquí por narcotraficante, Melvin no es ningún delincuente. Es un trabajador, es un militante, es un dirigente del partido Libertad y Refundación", amplió.

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Tanto Moncada como el partido Libre sostienen que Cevallos es víctima de persecución política, señalando que se le acusa por ejercer su derecho a la protesta contra un "fraude electoral".

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Melvin Cevallos es uno de los principales líderes de los colectivos de Libre en Distrito Central. Además, fue aspirante a diputado al Parlamento Centroamericano (Parlacen) y también a la alcaldía de Distrito Central en los comicios primarios celebrados en marzo de 2025.

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No obstante, él y su hermano Eduardo Cevallos adjudicaron contratos con la alcaldía capitalina por 1.5 millones de lempiras. Incluso, fue contratado como oficial informático en la extinta Secretaría para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos (Sedespa).

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En la audiencia de declaración de imputado el juez dictó medidas distintas a la detención judicial, razón por lo que se defiende en libertad. Se está a la espera de la resolución en la audiencia inicial para conocer si el caso se elevará a un auto de formal procesamiento, o si Cevallos será beneficiado con un sobreseimiento definitivo o provisional.

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