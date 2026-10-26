Honduras invertirá L 48 millones en riego agrícola con apoyo de Japón

Tegucigalpa, Honduras.- Un proyecto de riego agrícola con una inversión de 48 millones de lempiras permitirá habilitar 25 pozos profundos con sistemas de bombeo solar en cuatro departamentos de Honduras, con el objetivo de reducir los efectos de la sequía y fortalecer la producción de las familias agricultoras. El programa contempla la instalación de sistemas de bombeo solar y riego parcelario en los departamentos de Choluteca, Valle, Francisco Morazán y El Paraíso, zonas donde la disponibilidad de agua representa un desafío para las actividades agrícolas.

Con la ejecución del proyecto, se prevé incorporar 125 hectáreas a la producción bajo riego, disminuir la dependencia de las lluvias y mejorar las condiciones de los productores para enfrentar los períodos de sequía. La iniciativa fue formalizada este lunes 26 de octubre mediante la firma de una carta de entendimiento entre la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) y la Embajada de Japón en Honduras, en un acto en el que participó el presidente Nasry Asfura como testigo de honor.



Buscan reducir el impacto de la sequía

Durante la firma del acuerdo, el embajador de Japón en Honduras, Kazuhiro Nakai, destacó que la escasez de agua constituye uno de los principales desafíos para el país, especialmente en las comunidades ubicadas en el corredor seco. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El diplomático señaló que la falta de lluvias afecta la seguridad alimentaria y la producción de alimentos, por lo que consideró necesario impulsar acciones que permitan responder a las necesidades de las comunidades agrícolas.