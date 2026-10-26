Honduras asume sede permanente del Foro de Presidentes de Poderes Legislativos

El nuevo espacio institucional funcionará en un inmueble cedido por el poder legislativo hondureño tras un acuerdo alcanzado con la Oficina Administradora de Bienes Incautados ( OABI ), permitiendo proyectar la labor del parlamento hacia otras latitudes del continente y del mundo.

La incorporación de esta oficina parlamentaria busca consolidar la cooperación legislativa y el fortalecimiento de los marcos jurídicos de los países miembros frente a desafíos comunes como la seguridad ciudadana, la lucha contra maras y pandillas, el uso de inteligencia artificial, la sequía y la crisis alimentaria.

Tegucigalpa, Honduras.- El Congreso Nacional de Honduras y la cúpula del Foro de Presidentes de Poderes Legislativos de Centroamérica y la Cuenca del Caribe (Foprel) inauguraron formalmente este lunes 26 de octubre la sede de la Secretaría Permanente del organismo regional en Tegucigalpa , mediante un convenio suscrito para la cesión de instalaciones físicas.

"Dar por inaugurada la sede de la Secretaría Permanente del Foprel nos pone no solo en el ojo de los países que integramos el Foprel, también en el tema regional de poderes legislativos de Latinoamérica, igualmente de Iberoamérica y otros continentes", dijo Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional.

El titular del poder legislativo hondureño remarcó la importancia de afianzar lazos con otras instancias internacionales y adoptar mejores prácticas normativas desarrolladas por naciones vecinas para responder a las demandas sociales.

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"Allí es donde tenemos que aspirar; el compromiso de quienes tenemos la alta responsabilidad de ser presidentes de un Poder Legislativo es servirle a la sociedad, darle respuesta a nuestro pueblo, y qué mejor que de esta forma íntegra de conocer legislaciones con buenas prácticas", expresó Zambrano.

Por su parte, la conducción pro tempore del ente parlamentario subrayó el impacto de la decisión adoptada por Honduras al otorgar estabilidad física e institucional a las labores del organismo multilateral.

"Es un día histórico para la región; quiero destacar que este importante paso se dio gracias a la decisión de Honduras de conferirle al Foprel un espacio permanente para dialogar, para cooperar y para construir soluciones conjuntas para el desarrollo de la región", dijo Carlos Johnny Méndez, presidente pro tempore del Foprel.

El representante parlamentario puertorriqueño ponderó que la asignación del inmueble en Tegucigalpa afianza la integración política y convierte a la capital hondureña en el epicentro de las deliberaciones legislativas de Centroamérica, el Caribe y México.

"El Congreso Nacional de Honduras puso a disposición del foro esta importante sede y su institucionalidad, y desde el Foprel le aseguramos que vamos a retribuir la confianza depositada", sostuvo Méndez.

Asimismo, la representación legislativa de República Dominicana catalogó la apertura de las oficinas como un hito tras tres décadas de trabajo coordinado entre las distintas cámaras legislativas.

"Gracias por lo que este Congreso Nacional ha hecho por el Foprel, en el tiempo nos daremos cuenta de que hoy hemos estado reescribiendo la historia para este órgano que ya tiene tres décadas de accionar en la región", dijo Alfredo Pacheco Osoria, vicepresidente pro tempore del Foprel.

El parlamentario dominicano concluyó que la iniciativa hondureña reafirma el compromiso del país con el multilateralismo, la diplomacia parlamentaria y el trabajo conjunto en favor de las poblaciones de la región.