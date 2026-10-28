¿Qué imputados de la Comisión Permanente solicitaron presentarse ante la CSJ?

Tegucigalpa, Honduras.- A un día de la audiencia de declaración de imputado por el caso de la extinta Comisión Permanente del Congreso Nacional, 12 de los 14 imputados solicitaron presentarse voluntariamente ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Solo el expresidente del Poder Legislativo, Luis Redondo, no presentó escrito de presentación, y junto al exgerente de la Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG), Edis Moncada, continúan prófugos de la justicia hondureña.
El 15 de octubre, el Ministerio Público presentó un requerimiento fiscal contra Luis Redondo, 12 diputados de la Comisión Permanente y el extitular de la ENAG, Edis Moncada.
No obstante, documentos a los que tuvo acceso EL HERALDO apuntan a que 13 de los 14 imputados en el caso realizaron la solicitud de presentación voluntaria ante la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Comparecencia
El 20 de octubre pasado, el abogado Darwin García presentó un escrito de personamiento en representación de Linda Donaire, Kritza Pérez, Hugo Noé Pino, Luz Angélica Smith, Edgardo Casaña y Scherly Arriaga.
En el documento, García comunicó la disposición de sus representados de someterse voluntariamente al proceso penal y solicitó que se adoptaran las medidas necesarias para garantizar sus derechos.
El escrito plantea el "sometimiento voluntario de sus representados al proceso penal; dictando los mecanismo necesarios para respetar el principio de inocencia y evitar dañar el honor de los imputados".
Por su parte, el diputado Fabricio Sandoval también figura entre los imputados que comunicaron su disposición de someterse voluntariamente ante el órgano judicial.
Posteriormente, el 22 de octubre, el abogado Omar Menjívar confirmó la presentación voluntaria de Juan Barahona, Silvia Ayala, Carlos Raudales, Osmán Chávez y Karen Martínez.
Un día después, la defensa de Edis Moncada presentó un escrito para comunicar la disposición del exgerente de la ENAG de comparecer voluntariamente ante las autoridades judiciales.
La gestión se produjo después de que se emitiera una orden de captura contra Redondo y Moncada, quienes figuran entre los señalados en el proceso relacionado con las actuaciones de la extinta Comisión Permanente del Congreso Nacional.
Derecho a la defensa
La jueza Anny Belinda Ochoa, quien conocerá la causa contra los acusados, explicó que las defensas de algunos imputados ya se presentaron ante el órgano jurisdiccional, por lo que se les garantizó el derecho a la defensa y las notificaciones se efectuarán por medio de sus representantes legales.
"Ellos ya están personados y serán notificados de la resolución que se emitió el 22 de octubre, en la cual se les cita a las partes para audiencia de declaración de imputado", explicó.
Mientras que, el viceministro de Seguridad, Rommel Martínez, viceministro de Seguridad, confirmó que las autoridades hondureñas solicitaron la emisión de notas rojas para facilitar la detención de ambos requeridos Redondo y Moncada fuera del territorio nacional.
“Esto se hizo desde el momento en que se recibieron los oficios, y, por otra parte, se solicita a Interpol, cuya sede está en Lyon, Francia, desde la Oficina Central Nacional de Interpol de Honduras, para que se emitan las notas rojas de difusión con el propósito de hacer capturas a nivel internacional”, manifestó el funcionario.
Delitos
La Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública (Fetccop), señala a Luis Redondo por los delitos de perturbación ilícita contra el funcionamiento de las instituciones, dos delitos de violación de los deberes de los funcionarios y usurpación de funciones.
A Luz Angélica Smith, por su parte, el Ministerio Público le atribuye presunta falsedad en documentos públicos, usurpación de funciones y violación de los deberes de los funcionarios.
La acusación por usurpación de funciones también incluye a Hugo Noé Pino, Carlos Raudales Maradiaga, Karen Martínez, Fabricio Sandoval, Juan Barahona , Silvia Ayala, Osman Chávez , Kritza Pérez, Linda Donaire, Scherly Arriaga y Edgardo Casaña.
En el caso de Edis Moncada Eguigure, la Fiscalía le atribuye tres presuntos delitos de violación de los deberes de los funcionarios, relacionados con la publicación de las certificaciones electorales, las resoluciones aprobadas el 28 de octubre de 2025 y el decreto 58-2025.
De acuerdo con la relación de hechos del requerimiento fiscal, en 2025 se registró una inactividad significativa en el Congreso Nacional. La Fiscalía atribuye a Redondo la omisión de convocar regularmente al pleno legislativo durante agosto, septiembre y octubre de ese año.
El documento señala que el 22 de octubre de 2025 varios diputados solicitaron al entonces presidente del Congreso convocar a una sesión ordinaria.
Ante la falta de respuesta, un grupo de parlamentarios convocó el 23 de octubre a una sesión extraordinaria para el día 28 del mismo mes, con el propósito de discutir y aprobar una prórroga del período de sesiones ordinarias.
Según el Ministerio Público, cuando llegó la fecha prevista, la seguridad interna del Congreso impidió el acceso al hemiciclo a los diputados convocados, la Fiscalía sostiene que los parlamentarios celebraron la sesión en la vía pública.
No obstante, la Fiscalía afirma que el 31 de octubre Redondo y los integrantes de la Junta Directiva procedieron a conformar la Comisión Permanente, pese a que el pleno había aprobado la prórroga del período ordinario.
Para el Ministerio Público, la integración de ese órgano fue irregular porque el Congreso todavía debía permanecer en sesiones ordinarias.
Por esa razón, considera que los señalados habrían ejercido atribuciones sin que se cumplieran los presupuestos legales para instalar la Comisión Permanente.
Tras la acusación, La audiencia de declaración de imputados fue programada para el jueves 29 de octubre, a las 10:00 de la mañana, en la Sala VI del Tribunal de Sentencia de la CSJ.