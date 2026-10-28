¿Qué imputados de la Comisión Permanente solicitaron presentarse ante la CSJ?

Tegucigalpa, Honduras.- A un día de la audiencia de declaración de imputado por el caso de la extinta Comisión Permanente del Congreso Nacional, 12 de los 14 imputados solicitaron presentarse voluntariamente ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Solo el expresidente del Poder Legislativo, Luis Redondo, no presentó escrito de presentación, y junto al exgerente de la Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG), Edis Moncada, continúan prófugos de la justicia hondureña. El 15 de octubre, el Ministerio Público presentó un requerimiento fiscal contra Luis Redondo, 12 diputados de la Comisión Permanente y el extitular de la ENAG, Edis Moncada. No obstante, documentos a los que tuvo acceso EL HERALDO apuntan a que 13 de los 14 imputados en el caso realizaron la solicitud de presentación voluntaria ante la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Comparecencia

El 20 de octubre pasado, el abogado Darwin García presentó un escrito de personamiento en representación de Linda Donaire, Kritza Pérez, Hugo Noé Pino, Luz Angélica Smith, Edgardo Casaña y Scherly Arriaga. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse En el documento, García comunicó la disposición de sus representados de someterse voluntariamente al proceso penal y solicitó que se adoptaran las medidas necesarias para garantizar sus derechos. El escrito plantea el "sometimiento voluntario de sus representados al proceso penal; dictando los mecanismo necesarios para respetar el principio de inocencia y evitar dañar el honor de los imputados". Por su parte, el diputado Fabricio Sandoval también figura entre los imputados que comunicaron su disposición de someterse voluntariamente ante el órgano judicial. Posteriormente, el 22 de octubre, el abogado Omar Menjívar confirmó la presentación voluntaria de Juan Barahona, Silvia Ayala, Carlos Raudales, Osmán Chávez y Karen Martínez. Un día después, la defensa de Edis Moncada presentó un escrito para comunicar la disposición del exgerente de la ENAG de comparecer voluntariamente ante las autoridades judiciales. La gestión se produjo después de que se emitiera una orden de captura contra Redondo y Moncada, quienes figuran entre los señalados en el proceso relacionado con las actuaciones de la extinta Comisión Permanente del Congreso Nacional.

Derecho a la defensa

La jueza Anny Belinda Ochoa, quien conocerá la causa contra los acusados, explicó que las defensas de algunos imputados ya se presentaron ante el órgano jurisdiccional, por lo que se les garantizó el derecho a la defensa y las notificaciones se efectuarán por medio de sus representantes legales. "Ellos ya están personados y serán notificados de la resolución que se emitió el 22 de octubre, en la cual se les cita a las partes para audiencia de declaración de imputado", explicó. Mientras que, el viceministro de Seguridad, Rommel Martínez, viceministro de Seguridad, confirmó que las autoridades hondureñas solicitaron la emisión de notas rojas para facilitar la detención de ambos requeridos Redondo y Moncada fuera del territorio nacional. “Esto se hizo desde el momento en que se recibieron los oficios, y, por otra parte, se solicita a Interpol, cuya sede está en Lyon, Francia, desde la Oficina Central Nacional de Interpol de Honduras, para que se emitan las notas rojas de difusión con el propósito de hacer capturas a nivel internacional”, manifestó el funcionario.

Delitos

La Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública (Fetccop), señala a Luis Redondo por los delitos de perturbación ilícita contra el funcionamiento de las instituciones, dos delitos de violación de los deberes de los funcionarios y usurpación de funciones. A Luz Angélica Smith, por su parte, el Ministerio Público le atribuye presunta falsedad en documentos públicos, usurpación de funciones y violación de los deberes de los funcionarios. La acusación por usurpación de funciones también incluye a Hugo Noé Pino, Carlos Raudales Maradiaga, Karen Martínez, Fabricio Sandoval, Juan Barahona , Silvia Ayala, Osman Chávez , Kritza Pérez, Linda Donaire, Scherly Arriaga y Edgardo Casaña. En el caso de Edis Moncada Eguigure, la Fiscalía le atribuye tres presuntos delitos de violación de los deberes de los funcionarios, relacionados con la publicación de las certificaciones electorales, las resoluciones aprobadas el 28 de octubre de 2025 y el decreto 58-2025.