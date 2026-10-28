Dengue supera los 12,000 casos en Honduras y deja cuatro muertes

Tegucigalpa, Honduras.- Las autoridades sanitarias registraron un aumento de 7,217 casos de dengue entre la semana epidemiológica 25, previa a la alerta sanitaria, y la semana 42, comprendida del 18 al 24 de octubre de 2026, según los datos reportados por las autoridades sanitarias.

Antes de la alerta, en la semana epidemiológica 25 se contabilizaron 5,064 casos sospechosos de dengue. Para la semana 42, la cifra acumulada llegó a 12,281 diagnósticos, tras reportarse 692 nuevos contagios en ese período. Lea más sobre los casos de dengue.

La diferencia entre ambos registros es de 7,217 casos, lo que equivale a un promedio aproximado de 60 casos adicionales por día durante los cuatro meses transcurridos entre los períodos comparados.

Durante la semana epidemiológica 25 también se reportaron 223 nuevos contagios, de los cuales 89 correspondían a pacientes con dengue grave. Una semana después, el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo (Sinager) declararía una emergencia sanitaria ante el comportamiento de la enfermedad. Conozca el reporte previo a la alerta.

Las autoridades sanitarias confirmaron oficialmente cuatro muertes a causa del dengue: tres mujeres y un hombre.

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Como parte de las medidas de prevención, el país mantiene una campaña de vacunación contra la enfermedad dirigida a menores de entre 6 y 16 años. El esquema contempla dos dosis, con un intervalo de tres meses entre ambas.

Odalis García, jefa del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), informó que alrededor de 14,200 niños y adolescentes han recibido la vacuna, con un total de 28,440 dosis aplicadas.

La meta es administrar 70,000 dosis, correspondientes al esquema completo de vacunación para 35,000 menores.

Además de la vacunación, las autoridades instan a la población a eliminar los criaderos del mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue, el chikungunya y el zika.

Entre las acciones preventivas se encuentran retirar recipientes que acumulen agua, mantener limpios los patios y revisar depósitos de agua para evitar que el mosquito se reproduzca.