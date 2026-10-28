Capturan a la "asesina del bikini", acusada de matar a estadounidense en Costa Rica

Las autoridades de Costa Rica detuvieron a una mujer de 22 años como sospechosa de matar el pasado 27 de septiembre a un estadounidense de 75 años en el apartamento donde residía el extranjero en la localidad de Playas del Coco, provincia de Guanacaste (Pacífico). Aquí los detalles del caso.
El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) identificó a la sospechosa como una mujer de apellido Ortiz de 22 años.
La sospechosa habría sido contactada por el estadounidense de apellido Fleming a través de internet para concertar una cita con interés sexual.
Fleming tras concertar la cita recogió a la joven del bikini en las cercanías de Playas del Coco y la llevó a su apartamento.
Según explicó el subdirector del OIJ, Vladimir Muñoz, es en el apartamento donde ocurre "algún altercado" que desencadena en "un hecho de violencia" en el que la mujer "presuntamente golpea al norteamericano causándole una lesión en la cabeza y la muerte". Fue captada saliendo a toda prisa del apartamento.
Fleming era una persona de "alto poder adquisitivo" que había comprado el apartamento en Playas del Coco en donde posteriormente contactó a la sospechosa.
Las autoridades policiales están investigando si las tarjetas de crédito del estadounidense fueron utilizadas posterior a su muerte.
Los agentes también investigan si a Fleming le robaron tres relojes Rolex valorados en más de 25,000 dólares cada uno.
Hace un par de semanas el OIJ había detenido a otra mujer sospechosa, quien aparentemente recogió a Ortiz en un vehículo luego de que la joven abandonara de prisa el apartamento del estadounidense.
Posteriormente, ambas mujeres se trasladaron hacia la capital San José tras la muerte del estadounidense.
Tras varios días de búsqueda, los agentes del OIJ lograron detener a Ortiz el martes en la comunidad de San Felipe de Alajuelita, provincia de San José.
La sospechosa fue bautizada como la "asesina del bikini" pues en los videos que quedaron registrados de su llegada y salida de la escena del crimen se le vio luciendo un diminuto bikini acompañado de un shortcito.