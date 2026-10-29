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¿En qué se basa la recusación contra la jueza Anny Ochoa en el caso de la comisión permanente?

La defensa de los exmiembros de la comisión permanente del Congreso presentó una recusación contra la jueza Anny Ochoa, una acción legal que provocó la suspensión de la audiencia inicial en el caso

  • Actualizado: 29 de octubre de 2026 a las 10:57

Tegucigalpa, Honduras.- La audiencia de declaración de imputados contra exintegrantes de la comisión permanente del Congreso Nacional fue suspendida este jueves 29 de octubre, luego de que cuatro equipos de defensa presentaran una recusación contra la jueza natural Anny Ochoa, quien conoce el proceso judicial.

De acuerdo con la información proporcionada, los abogados fundamentaron sus recursos en una supuesta afinidad política de la jueza con el Partido Nacional.

La defensa también alegó que Ochoa habría emitido opiniones extrajudiciales y declaraciones públicas sobre el expediente, lo que, a su criterio, comprometería su imparcialidad.

Sin embargo, este señalamiento corresponde únicamente a los argumentos planteados por las defensas y no constituye, por sí mismo, una determinación sobre la imparcialidad de la funcionaria judicial.

Proceso contra la comisión permanente

El expediente judicial está relacionado con las actuaciones de la comisión permanente durante el período legislativo 2022-2026, por las cuales el Ministerio Público presentó requerimientos fiscales contra varios exfuncionarios y exdiputados.

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Al expresidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, se le señala por los delitos de perturbación ilícita contra el funcionamiento de las instituciones, dos delitos de violación de los deberes de los funcionarios y usurpación de funciones.

Por su parte, a Luz Angélica Smith, el Ministerio Público le atribuye presunta falsedad en documentos públicos, violación de los deberes de los funcionarios y usurpación de funciones.

Este último delito también incluye a Hugo Noé Pino, Carlos Raudales Maradiaga, Karen Martínez, Fabricio Sandoval, Juan Barahona , Silvia Ayala, Osman Chávez , Kritza Pérez, Linda Donaire, Scherly Arriaga y Edgardo Casaña.

Finalmente, Edis Moncada enfrenta tres acusaciones por presunta violación de los deberes de los funcionarios, relacionadas con actuaciones realizadas durante su gestión al frente de la Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG)

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La recusación deberá ser analizada por la autoridad competente, que tendrá que determinar si existen motivos legales para separar a Ochoa del caso, por lo que el desarrollo de las audiencias queda sujeto a las decisiones que se adopten sobre estas solicitudes.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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