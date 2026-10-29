Bancada de Libre y militancia llegan a la CSJ en apoyo a los exmiembros de la Comisión Permanente

Tegucigalpa, Honduras.- La audiencia de declaración de imputado contra los exintegrantes de la Comisión Permanente del Congreso Nacional, presidida por el expresidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, se desarrollará este jueves 29 de octubre.
Miembros de la bancada y militantes del Partido Libertad y Refundación (Libre), que estuvo en el poder durante el gobierno anterior, llegaron a las instalaciones de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en apoyo a los imputados.
Por el caso relacionado con la extinta Comisión Permanente del Congreso Nacional, 13 de los 14 imputados solicitaron presentarse voluntariamente ante la justicia. En la lista no figura Luis Redondo, quien permanece prófugo de la justicia.
Uno de los diputados presentes es el jefe de bancada, Ronald Panchame: "Solidarios con nuestros compañeros, con los hermanos de la bancada y los excompañeros que hoy los están aquí persiguiendo como si fueran delincuentes, pero ellos no han cometido ningún delito.".
“Estamos aquí como apoyo y acompañamiento a los exmiembros de la Comisión Permanente. Sabemos que es una persecución política y que es la única forma de detener a Libre”, declaró uno de los militantes que llegó a la CSJ.
Además, sostuvo que se trata de una “persecución atroz contra los compañeros”.
El militante agregó que varios simpatizantes llegaron desde Cortés, Comayagua y Santa Bárbara, y señaló que esperaban la llegada de más personas. Asimismo, afirmó que están “en defensa y alerta de nuestros líderes, de nuestros diputados” y que no permitirán que, según sus palabras, el Partido Nacional y el Partido Liberal “se roben nuevamente” el país.
Otra de las militantes presentes defendió la legalidad de la Comisión Permanente y aseguró que “fue una comisión permanente legal y constitucional”.
“Lo que hicieron ellos no es ilegal; ilegal es lo que hicieron ellos, poner a un diputado que no sacó ningún voto. Eso sí es un delito electoral”, manifestó la militante.
Los representantes legales de los exintegrantes de la Comisión Permanente también llegaron a las instalaciones de la Corte Suprema de Justicia.
Los señalamientos
La Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública (Fetccop) acusa a Luis Redondo por los presuntos delitos de perturbación ilícita contra el funcionamiento de las instituciones, dos delitos de violación de los deberes de los funcionarios y usurpación de funciones.
La exintegrante de la Comisión Permanente Angélica Smith también figura entre las acusadas, por los presuntos delitos de falsedad en documentos públicos, usurpación de funciones y violación de los deberes de los funcionarios.
En la lista de diputados y exdiputados señalados por presunta usurpación de funciones figuran Hugo Noé Pino, Carlos Raudales Maradiaga, Karen Martínez, Fabricio Sandoval, Juan Barahona, Silvia Ayala, Osman Chávez, Kritza Pérez, Linda Donaire, Scherly Arriaga y Edgard Casaña.