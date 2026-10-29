Bancada de Libre y militancia llegan a la CSJ en apoyo a los exmiembros de la Comisión Permanente

Tegucigalpa, Honduras.- La audiencia de declaración de imputado contra los exintegrantes de la Comisión Permanente del Congreso Nacional, presidida por el expresidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, se desarrollará este jueves 29 de octubre. Miembros de la bancada y militantes del Partido Libertad y Refundación (Libre), que estuvo en el poder durante el gobierno anterior, llegaron a las instalaciones de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en apoyo a los imputados. Por el caso relacionado con la extinta Comisión Permanente del Congreso Nacional, 13 de los 14 imputados solicitaron presentarse voluntariamente ante la justicia. En la lista no figura Luis Redondo, quien permanece prófugo de la justicia. Uno de los diputados presentes es el jefe de bancada, Ronald Panchame: "Solidarios con nuestros compañeros, con los hermanos de la bancada y los excompañeros que hoy los están aquí persiguiendo como si fueran delincuentes, pero ellos no han cometido ningún delito.".

“Estamos aquí como apoyo y acompañamiento a los exmiembros de la Comisión Permanente. Sabemos que es una persecución política y que es la única forma de detener a Libre”, declaró uno de los militantes que llegó a la CSJ. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Además, sostuvo que se trata de una “persecución atroz contra los compañeros”. El militante agregó que varios simpatizantes llegaron desde Cortés, Comayagua y Santa Bárbara, y señaló que esperaban la llegada de más personas. Asimismo, afirmó que están “en defensa y alerta de nuestros líderes, de nuestros diputados” y que no permitirán que, según sus palabras, el Partido Nacional y el Partido Liberal “se roben nuevamente” el país. Otra de las militantes presentes defendió la legalidad de la Comisión Permanente y aseguró que “fue una comisión permanente legal y constitucional”. “Lo que hicieron ellos no es ilegal; ilegal es lo que hicieron ellos, poner a un diputado que no sacó ningún voto. Eso sí es un delito electoral”, manifestó la militante. Los representantes legales de los exintegrantes de la Comisión Permanente también llegaron a las instalaciones de la Corte Suprema de Justicia.

Los señalamientos