Médico Alexis Méndez podrá defenderse en libertad tras fallo judicial en Talanga

Talanga, Francisco Morazán.- El médico Alexis Méndez, acusado de presunta violación en perjuicio de una enfermera de 20 años, podrá continuar su proceso judicial en libertad luego de que un juez le otorgara un sobreseimiento provisional durante una audiencia celebrada este miércoles 28 de octubre en los juzgados de Talanga, Francisco Morazán.

La denuncia contra el profesional de la medicina surgió por una presunta agresión sexual que habría ocurrido mientras ambos se encontraban trabajando en un centro asistencial de esa localidad.

De acuerdo con la denuncia presentada, Méndez habría intentado tomarla por la fuerza, por lo que ella salió corriendo hacia una iglesia evangélica, hasta donde el médico la habría seguido para hablar sobre lo ocurrido y asegurarle que todo se trataba de un malentendido.