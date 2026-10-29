Médico Alexis Méndez podrá defenderse en libertad tras fallo judicial en Talanga

Talanga, Francisco Morazán.- El médico Alexis Méndez, acusado de presunta violación en perjuicio de una enfermera de 20 años, podrá continuar su proceso judicial en libertad luego de que un juez le otorgara un sobreseimiento provisional durante una audiencia celebrada este miércoles 28 de octubre en los juzgados de Talanga, Francisco Morazán.
La denuncia contra el profesional de la medicina surgió por una presunta agresión sexual que habría ocurrido mientras ambos se encontraban trabajando en un centro asistencial de esa localidad.
De acuerdo con la denuncia presentada, Méndez habría intentado tomarla por la fuerza, por lo que ella salió corriendo hacia una iglesia evangélica, hasta donde el médico la habría seguido para hablar sobre lo ocurrido y asegurarle que todo se trataba de un malentendido.
Por estas acciones, el sospechoso compareció en la audiencia de declaración de imputado, en la que se le dictó detención judicial y fue enviado al Centro Penitenciario de Siria, ubicado en El Porvenir, Francisco Morazán.
Impresiones
Tras conocerse la resolución judicial, Santos Méndez Sánchez, padre del médico, expresó su satisfacción por la decisión y manifestó que siempre confió en la inocencia de su hijo.
“Yo le doy gracias a Dios por esta bendición que nos da en estos momentos. Y hoy ya vamos tranquilos para nuestro hogar”, expresó el familiar en los micrófonos de HCH.
Por su parte, el abogado defensor Adán Méndez señaló que las grabaciones del hospital fueron fundamentales durante la audiencia y sostuvo que, según la valoración de la defensa, estas permitirían descartar la comisión del delito denunciado.
Sin embargo, el profesional del derecho reconoció que todavía existen medios de prueba pendientes de evacuar, por lo que será necesario esperar una resolución definitiva sobre el caso.
Es importante señalar que el sobreseimiento provisional no representa una absolución definitiva, por lo que el proceso judicial podría reabrirse si surgen nuevos elementos probatorios que permitan continuar con las diligencias correspondientes.