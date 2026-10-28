Extraditan desde España a hondureño acusado de violación

Tegucigalpa, Honduras.-Un hondureño de 31 años fue extraditado desde España y entregado a las autoridades este miércoles 28 de octubre, debido a una orden de captura pendiente por suponerlo responsable del delito de violación.

El ciudadano, originario de Sabanagrande, Francisco Morazán, arribó al país en un vuelo procedente de España y fue recibido en el aeropuerto de Palmerola, en Comayagua, por funcionarios de la Oficina Central Nacional (OCN) de Interpol, adscrita a la Dirección Policial de Investigaciones (DPI).

De acuerdo con las investigaciones, el hecho por el que se le requiere ocurrió el 2 de julio de 2020 en la aldea Limones, municipio de Sabanagrande, donde una víctima habría sido objeto de una agresión sexual.

Por este caso, el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa emitió una orden de captura el 17 de febrero de 2025, con el propósito de que el sospechoso respondiera ante la justicia hondureña.