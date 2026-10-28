¿Qué revela la biografía autorizada de Kim Kardashian?

Uno de los pasajes más comentados se refiere a Uganda. Según Van Meter, la relación entre Kardashian y el rapero llegó a “un punto sin retorno” durante un viaje a África en octubre de 2018. Farnaz Farjam, productora ejecutiva de “ Keeping Up with the Kardashians ”, relató al autor que West se mostró “paranoico y agitado” durante una grabación en un lugar remoto del país.

Los Ángeles, Estados Unidos.- La biografía autorizada de Kim Kardashian , escrita por el periodista Jonathan Van Meter , salió a la venta este martes y ya ha generado repercusión por los episodios que recoge de la vida de la empresaria, en especial los relacionados con su matrimonio con Kanye West. El libro se titula Citizen Kim: The Woman Who Created the Future.

Van Meter escribe que uno de los policías apuntó con un arma a la cabeza de Kardashian. Farjam añadió que tuvo que organizar un jet privado para sacar al equipo del país y que después perdonó a West al entender que atravesaba un episodio maníaco vinculado a su trastorno bipolar.

De acuerdo con su testimonio, el artista logró que la policía local creyera que intentaban drogarlo, por lo que los agentes acudieron armados y registraron las habitaciones del equipo.

El libro recoge también detalles de la vida sentimental de la empresaria. West, con quien se casó en 2014 y de quien se divorció en 2022, le regaló en 2016 un segundo anillo de compromiso con la palabra “Adidas” grabada en el interior.

Según el biógrafo, lo compró con su primer pago procedente de la venta de zapatillas Yeezy. Kardashian lo describe como un anillo de más de veinte quilates. Van Meter relata además que, tras ver una publicación en la que ella lucía ambas joyas, West le pidió que no volviera a hacerlo, pocos meses antes del robo a mano armada que sufrió en París en octubre de ese año.

Otro episodio atribuido al rapero tuvo como escenario una vivienda de Malibú diseñada por el arquitecto japonés Tadao Ando, adquirida en 2023 por Beyoncé y Jay-Z por 200 millones de dólares. West se presentó sin avisar, se identificó ante el propietario y permaneció cuatro días, durante los cuales instaló una oficina junto a la piscina.

La familia ocupa buena parte del relato. Van Meter sostiene que Kris Jenner mantuvo en 1989 una relación con un futbolista veinteañero que acabó con su matrimonio con Robert Kardashian. Según el autor, Jenner reaccionó con disgusto al saber que el episodio figuraba en el libro. La propia Jenner ya había abordado el asunto en sus memorias.

El libro rescata asimismo el primer matrimonio de Kardashian, con el músico Damon Thomas, con quien se casó a los 19 años. En los documentos de su divorcio de 2003, ella afirmó que Thomas mostró a su padre fotografías íntimas de una de sus hermanas, sin que se precise cuál.

Kardashian recuerda además las últimas palabras que intercambió con su padre antes de su muerte, ese mismo año, a causa de un cáncer de esófago. Según su testimonio, él le dijo que estaría bien y le pidió que cuidara de sus hermanos. Ella le agradeció lo que le había enseñado.

La compra de su primer cuadro, un Monet, responde según la protagonista a una referencia cinematográfica. Kardashian explicó que se inspiró en la película “Clueless”, donde se llama “un Monet” a quien resulta atractivo de lejos pero desordenado de cerca.