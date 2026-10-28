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Tres bajas: Cambios en 11 titular de Olimpia por boleto a final de Copa Centroamericana

El Olimpia de Eduardo Espinel juega la semifinal de vuelta ante el Cartaginés de Costa Rica y en su alineación titular presenta cambios para decisivo encuentro

  • Actualizado: 28 de octubre de 2026 a las 13:26
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El Olimpia de Eduardo Espinel juega la semifinal de vuelta ante el Cartaginés de Costa Rica y en su alineación titular presenta cambios para decisivo encuentro
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1. Edrick Menjívar: El guardián del arco albo buscará transmitir seguridad y responder cuando Cartaginés ponga a prueba la portería olimpista.
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2. Félix García: El defensor tendrá la misión de cerrar espacios por su sector y aportar solidez en la última línea del León.
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3. Clinton Bennett: El zaguero será clave en los duelos individuales y en el juego aéreo para frenar los ataques del conjunto costarricense.
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4. Emanuel Hernández: El defensor uruguayo aportará experiencia y fortaleza en la zona central, con la responsabilidad de mantener el orden defensivo.
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5. Cristian Canales: El lateral deberá cumplir en defensa y aprovechar sus proyecciones para darle profundidad al ataque merengue.
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6. Jack Jean Baptiste: El mediocampista buscará imponer su físico, recuperar balones y ayudar a equilibrar el funcionamiento del equipo albo.
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7. Jorge Álvarez: El cerebro del mediocampo olimpista tendrá la tarea de manejar los tiempos, distribuir el balón y generar fútbol para sus compañeros.
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8. Edwin Rodríguez: El volante hondureño será una pieza importante para conectar el mediocampo con el ataque y aportar creatividad en los últimos metros.
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9. Imanol Enríquez: El atacante buscará aprovechar los espacios y generar peligro con sus movimientos ofensivos para abrir el camino hacia la clasificación.
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10. Jorge Benguché: El Toro será una de las principales referencias ofensivas de Olimpia, con la misión de ganar los duelos ante los defensores y convertir las oportunidades en goles.
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11. Nicolás Dibble: El extremo uruguayo intentará aportar velocidad, desequilibrio y profundidad para complicar a la defensa de Cartaginés.
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BAJA: Yustin Arboleda: El delantero colombiano no estará disponible tras recibir tarjeta roja en el partido de ida ante Cartaginés.
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BAJA: Emanuel Cuello: El defensor argentino continúa fuera de la convocatoria por problemas físicos.
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BAJA: Michaell Chirinos: El extremo hondureño se encuentra en la fase final de su recuperación, pero no estaría disponible para este compromiso.
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