Tres bajas: Cambios en 11 titular de Olimpia por boleto a final de Copa Centroamericana

El Olimpia de Eduardo Espinel juega la semifinal de vuelta ante el Cartaginés de Costa Rica y en su alineación titular presenta cambios para decisivo encuentro
1. Edrick Menjívar: El guardián del arco albo buscará transmitir seguridad y responder cuando Cartaginés ponga a prueba la portería olimpista.
2. Félix García: El defensor tendrá la misión de cerrar espacios por su sector y aportar solidez en la última línea del León.
3. Clinton Bennett: El zaguero será clave en los duelos individuales y en el juego aéreo para frenar los ataques del conjunto costarricense.
4. Emanuel Hernández: El defensor uruguayo aportará experiencia y fortaleza en la zona central, con la responsabilidad de mantener el orden defensivo.
5. Cristian Canales: El lateral deberá cumplir en defensa y aprovechar sus proyecciones para darle profundidad al ataque merengue.
6. Jack Jean Baptiste: El mediocampista buscará imponer su físico, recuperar balones y ayudar a equilibrar el funcionamiento del equipo albo.
7. Jorge Álvarez: El cerebro del mediocampo olimpista tendrá la tarea de manejar los tiempos, distribuir el balón y generar fútbol para sus compañeros.
8. Edwin Rodríguez: El volante hondureño será una pieza importante para conectar el mediocampo con el ataque y aportar creatividad en los últimos metros.
9. Imanol Enríquez: El atacante buscará aprovechar los espacios y generar peligro con sus movimientos ofensivos para abrir el camino hacia la clasificación.
10. Jorge Benguché: El Toro será una de las principales referencias ofensivas de Olimpia, con la misión de ganar los duelos ante los defensores y convertir las oportunidades en goles.
11. Nicolás Dibble: El extremo uruguayo intentará aportar velocidad, desequilibrio y profundidad para complicar a la defensa de Cartaginés.
BAJA: Yustin Arboleda: El delantero colombiano no estará disponible tras recibir tarjeta roja en el partido de ida ante Cartaginés.
BAJA: Emanuel Cuello: El defensor argentino continúa fuera de la convocatoria por problemas físicos.
BAJA: Michaell Chirinos: El extremo hondureño se encuentra en la fase final de su recuperación, pero no estaría disponible para este compromiso.