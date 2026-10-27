Olimpia vs Cartaginés EN VIVO: Hora y canal que transmite partido de Copa Centroamericana

Tegucigalpa, Honduras.- El Olimpia hondureño y el Cartaginés definirán este miércoles a uno de los finalistas de la Copa Centroamericana de la Confederación de Norte, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf). Dirigido por el uruguayo Eduardo Espinel, el Olimpia está obligado a ganar al menos por 2-0 para remontar el 1-0 que encajó en el juego de visita en Cartago el pasado 21 de octubre .

Con Amarini Villatoro en el banquillo, el Cartaginés, que sueña con llegar por primera vez al torneo regional, se impuso en la ida con un gol del mexicano-estadounidense Joaquín Alonso Hernández . El equipo hondureño no contará para el partido contra el Cartaginés con el delantero colombiano-hondureño Yustin Arboleda, quien fue expulsado por juego antirreglamentario .

Espinel no quiso referirse al duelo contra el Cartaginés, aunque sí espera que la afición del Olimpia, el club con más seguidores en el fútbol hondureño y el que más títulos ha ganado, llene el miércoles el Estadio Nacional José de la Paz Herrera, en Tegucigalpa. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Al equipo costarricense le basta un empate o ganar por la mínima diferencia para poner un pie en la final.

Hora y canal dónde ver el partido EN VIVO