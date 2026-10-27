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Olimpia vs Cartaginés EN VIVO: Hora y canal que transmite partido de Copa Centroamericana

El equipo Cartaginés llega con la ventaja a este juego, quien ganó por la mínima en la ida y ahora Olimpia en casa busca remontar

  • Actualizado: 27 de octubre de 2026 a las 16:54
Olimpia vs Cartaginés EN VIVO: Hora y canal que transmite partido de Copa Centroamericana

Olimpia tiene que remontar ese gole que marcó Cartaginés en la ida.

Tegucigalpa, Honduras.- El Olimpia hondureño y el Cartaginés definirán este miércoles a uno de los finalistas de la Copa Centroamericana de la Confederación de Norte, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf).

Dirigido por el uruguayo Eduardo Espinel, el Olimpia está obligado a ganar al menos por 2-0 para remontar el 1-0 que encajó en el juego de visita en Cartago el pasado 21 de octubre .

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Con Amarini Villatoro en el banquillo, el Cartaginés, que sueña con llegar por primera vez al torneo regional, se impuso en la ida con un gol del mexicano-estadounidense Joaquín Alonso Hernández .

El equipo hondureño no contará para el partido contra el Cartaginés con el delantero colombiano-hondureño Yustin Arboleda, quien fue expulsado por juego antirreglamentario .

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Espinel no quiso referirse al duelo contra el Cartaginés, aunque sí espera que la afición del Olimpia, el club con más seguidores en el fútbol hondureño y el que más títulos ha ganado, llene el miércoles el Estadio Nacional José de la Paz Herrera, en Tegucigalpa.

Al equipo costarricense le basta un empate o ganar por la mínima diferencia para poner un pie en la final.

Hora y canal dónde ver el partido EN VIVO

Hora: 9:00 PM
Canal: Espn, Disney+

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Redacción web
Agencia EFE

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