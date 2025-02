Kim Kardashian insinúa la razón de su divorcio con Kanye West

1

Los Ángeles, Estados Unidos.- Casi tres años después de que la empresaria y el rapero finalizaran su separación, Kim habló sobre el difícil proceso en The Kardashians. Durante una conversación con su hermana Khloé, explicó lo complejo que fue afrontar una relación que cambió de manera inesperada.

”Eso es lo más difícil, cuando no puedes prever algo que transforma por completo a una persona”, expresó Kim en el episodio del 13 de febrero. “Ya no es la misma, y no puedes recuperar a quien fue, pero tampoco puedes vivir con la nueva versión. Lo entiendo”.

La fundadora de SKIMS, madre de cuatro hijos con Kanye—North, Saint, Chicago y Psalm—, confesó que la decisión de separarse no fue sencilla.

”Es más difícil cuando no quieres que tu matrimonio termine por razones personales, pero las circunstancias lo hacen inevitable”, agregó. “Cuando no es el desenlace que imaginabas, el proceso de superarlo se vuelve aún más complicado”.