Identifican a joven que fue asesinado en colonia Los Pinos de la capital: "Dijo que lo iban a matar"

Tegucigalpa, Honduras. El martes 27 de octubre, un joven fue asesinado de varios disparos en el sector "F" de la colonia Los Pinos de la capital, a inmediaciones de las gradas que conducen al centro de salud. Según el reporte de las autoridades, la víctima fue identificada como Edelmo Fabricio Manzanares Martínez, de 18 años. Era originario de El Tablón, Francisco Morazán. El informe refiere que el joven recibió múltiples impactos por arma de fuego en varias partes del cuerpo. Su cadáver quedó tendido en el suelo.

Al lugar llegaron agentes de la Policía Nacional para acordonar la escena del crimen e iniciar con las respectivas indagaciones del caso. También se apersonaron miembros de Medicina Forense para realizar el levantamiento y traslado del cuerpo hacia la morgue del Ministerio Público. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Crimen

De acuerdo con el testimonio del padre de la víctima, Edelmo fue llevado bajo engaños para trabajar en una presunta construcción en el mismo sector de Los Pinos donde fue hallado muerto. Manifestó que el joven le llamó para decirle: "me van a matar", asimismo, para advertirle a su hermano que también lo podían matar. "Él trabajaba en carpintería y albañilería. Lo habían contactado para que fuera a trabajar de albañil a ese sector, y entonces allí lo fueron a buscar para matarlo", dijo el progenitor del joven, visiblemente afectado. Tras el crimen, han surgido diversas publicaciones en redes sociales donde aseguran que Edelmo había sido asesinado porque le encontraron imágenes "pintando barrio" para una estructura criminal contraria a la que habita en el sector "F", sin embargo, esa teoría no ha sido confirmada por las autoridades.