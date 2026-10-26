El video de menor ecuatoriana antes de ser decapitada: "Esto me pasa por regalona"

El Oro, Ecuador. Una menor de apenas 16 años fue brutalmente asesinada y su cabeza fue encontrada dentro de una bolsa negra el reciente sábado 24 de octubre en el cantón Pasaje, en la provincia de El Oro, en Ecuador.
Según el reporte preliminar de la policía ecuatoriana, la víctima fue identificada como Leslibeth Anahí García, quien era estudiante del Colegio Nacional Técnico Pasaje.
Tras su muerte, comenzó a circular un video que presuntamente fue filmado momentos previos al fatal descenlace. "Esto me pasa por haberle copiado a Israel Villa, a Alexander, al Parita y a Jared, por regalona", dice la menor.
Amenazas
La cabeza de la adolescente estaba dentro de una bolsa frente al Coliseo César Fadul Dibb. La dejaron sobre una nota en la que una presunta estructura criminal dejó una amenaza dirigida para quienes proporcionen información a otros grupos rivales.
"Para los que anden sapiando a la gente copiándole a las Lobas y a las mijitas lindas, y ese culiado de niche, así van a terminar", se lee en parte del texto de la imagen que también circula en redes sociales.
Aunque todavía no hay un móvil del crimen establecido, las autoridades informaron que la menor no tenía antecedentes penales, por lo que seguirán investigando el caso.
Además, medios locales informaron que el resto del cadáver de la joven todavía no ha sido encontrado. El crimen ha generado gran consternación en la comunidad y se ha extendido a otros países.
Leslibeth García solía publicar videos bailando y cantando en sus redes sociales, donde sus allegados han dejado mensajes dejando entrever el dolor que les genera su partida.
"Te extraño mucho, amiga". "Qué descanses en paz, florecita, en un lugar donde te encuentres más segura que en la tierra". "Por eso muchachos, no se metan en lo que no les incumbe, que por simple morbo o chisme nos podríamos meter en problemas. Cuídense y mi más sentido pésame para la familia", son solo algunos de los mensajes que se leen en redes.