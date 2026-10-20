  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías sucesos

¿Qué pasó con el caso de María Fernanda Alemán? Esto se sabe tras más de un año del crimen

Luego de varios meses sin avances en el caso de la joven odontóloga María Fernanda Alemán, un giro inesperado podría provocar indignación en su familia

  • Actualizado: 20 de octubre de 2026 a las 16:45
¿Qué pasó con el caso de María Fernanda Alemán? Esto se sabe tras más de un año del crimen
1 de 10

El caso por la muerte de María Fernanda Alemán Rodríguez, la joven de 26 años que falleció tras recibir un disparo en San Pedro Sula, Cortés, continúa pendiente de actuaciones judiciales, mientras la defensa de Óscar Armando Ramírez Melgar busca que se revise su situación legal. ¿Qué está pidiendo?

 Foto: Redes sociales
¿Qué pasó con el caso de María Fernanda Alemán? Esto se sabe tras más de un año del crimen
2 de 10

Alemán murió el 9 de febrero de 2025, cuando se encontraba en un vehículo frente a unos condominios de la colonia Figueroa, en San Pedro Sula. La joven se estaba en compañía de su expareja cuando ocurrió el ataque
¿Qué pasó con el caso de María Fernanda Alemán? Esto se sabe tras más de un año del crimen
3 de 10

Un día después del crimen, la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) capturó a Ramírez Melgar, señalado como presunto responsable del homicidio. Posteriormente, el Ministerio Público presentó un requerimiento fiscal en su contra.
¿Qué pasó con el caso de María Fernanda Alemán? Esto se sabe tras más de un año del crimen
4 de 10

El 14 de febrero de 2025, un juzgado de San Pedro Sula dictó auto de formal procesamiento con prisión preventiva contra el imputado. La resolución permitió que el proceso penal continuara mientras se desarrollaban las diligencias, sin que ello representara una sentencia condenatoria.
¿Qué pasó con el caso de María Fernanda Alemán? Esto se sabe tras más de un año del crimen
5 de 10

Durante las investigaciones, las autoridades examinaron grabaciones de cámaras de seguridad e inspeccionaron el vehículo en el que se transportaba la joven, confirmando la participación del acusado.
¿Qué pasó con el caso de María Fernanda Alemán? Esto se sabe tras más de un año del crimen
6 de 10

La defensa de Ramírez Melgar presentó un recurso de apelación que deberá ser revisada por la Corte de Apelaciones de lo Penal, solicitando que su cliente se defienda en libertad.
¿Qué pasó con el caso de María Fernanda Alemán? Esto se sabe tras más de un año del crimen
7 de 10

El equipo legal ha señalado que los hechos se originaron en medio de un altercado y que la persona acusada actuó en un contexto de defensa propia, alegando que los disparos se produjeron sin intención de causar daño a terceros o al vehículo involucrado
¿Qué pasó con el caso de María Fernanda Alemán? Esto se sabe tras más de un año del crimen
8 de 10

La petición de la defensa para obtener la libertad del imputado debe analizarse a partir de los argumentos expuestos por sus representantes legales y de las resoluciones emitidas por los órganos jurisdiccionales.
¿Qué pasó con el caso de María Fernanda Alemán? Esto se sabe tras más de un año del crimen
9 de 10

Los tribunales de justicia de San Pedro Sula convocaron para este miércolesa las partes involucradas a una audiencia especial, en la que conocerían una resolución relacionada con las medidas cautelares del imputado, según se informó en HRN.
¿Qué pasó con el caso de María Fernanda Alemán? Esto se sabe tras más de un año del crimen
10 de 10

La defensa del acusado presentó una solicitud para que su representado continúe el proceso judicial fuera del centro penitenciario.
Cargar más fotos