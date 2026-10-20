¿Qué pasó con el caso de María Fernanda Alemán? Esto se sabe tras más de un año del crimen

El caso por la muerte de María Fernanda Alemán Rodríguez, la joven de 26 años que falleció tras recibir un disparo en San Pedro Sula, Cortés, continúa pendiente de actuaciones judiciales, mientras la defensa de Óscar Armando Ramírez Melgar busca que se revise su situación legal. ¿Qué está pidiendo?
Alemán murió el 9 de febrero de 2025, cuando se encontraba en un vehículo frente a unos condominios de la colonia Figueroa, en San Pedro Sula. La joven se estaba en compañía de su expareja cuando ocurrió el ataque
Un día después del crimen, la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) capturó a Ramírez Melgar, señalado como presunto responsable del homicidio. Posteriormente, el Ministerio Público presentó un requerimiento fiscal en su contra.
El 14 de febrero de 2025, un juzgado de San Pedro Sula dictó auto de formal procesamiento con prisión preventiva contra el imputado. La resolución permitió que el proceso penal continuara mientras se desarrollaban las diligencias, sin que ello representara una sentencia condenatoria.
Durante las investigaciones, las autoridades examinaron grabaciones de cámaras de seguridad e inspeccionaron el vehículo en el que se transportaba la joven, confirmando la participación del acusado.
La defensa de Ramírez Melgar presentó un recurso de apelación que deberá ser revisada por la Corte de Apelaciones de lo Penal, solicitando que su cliente se defienda en libertad.
El equipo legal ha señalado que los hechos se originaron en medio de un altercado y que la persona acusada actuó en un contexto de defensa propia, alegando que los disparos se produjeron sin intención de causar daño a terceros o al vehículo involucrado
La petición de la defensa para obtener la libertad del imputado debe analizarse a partir de los argumentos expuestos por sus representantes legales y de las resoluciones emitidas por los órganos jurisdiccionales.
Los tribunales de justicia de San Pedro Sula convocaron para este miércolesa las partes involucradas a una audiencia especial, en la que conocerían una resolución relacionada con las medidas cautelares del imputado, según se informó en HRN.
La defensa del acusado presentó una solicitud para que su representado continúe el proceso judicial fuera del centro penitenciario.