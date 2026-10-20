De joven de 21 años era el cadáver hallado en la colonia Santa Isabel, en la capital

Tegucigalpa, Honduras.- Como Emmanuel Amador Rodríguez fue identificado el joven que en horas de la madrugada de hoy martes -20 de octubre- fue encontrado muerto, en una zona de la capital. El crimen se registró, posiblemente, unas horas antes de que los vecinos de la colonia Santa Isabel, en el sector de El Carrizal, se toparan con el cadáver de esta persona. El cuerpo estaba tirado al lado del muro perimetral del motel Las Vegas, muy cerca del Instituto Técnico Luis Bográn, al norte de Comayagüela.

Los pobladores del lugar sólo le manifestaron a la Policía Nacional (PN) sobre la existencia de éste, pero que desconocían las circunstancias en las que había muerto.

Arma de fuego

El jovencito de 21 años de edad tenía varios disparos en la parte posterior de su cabeza, cerca de la nuca, y en otras partes de su cuerpo. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Elementos de Inspecciones Oculares de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) llegaron para realizar la labor de recabar los indicios o evidencias que pudieran encontrar alrededor del cuerpo; si hubiesen casquillos de los proyectiles, entre otros.