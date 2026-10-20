De joven de 21 años era el cadáver hallado en la colonia Santa Isabel, en la capital

Tegucigalpa, Honduras.- Como Emmanuel Amador Rodríguez fue identificado el joven que en horas de la madrugada de hoy martes -20 de octubre- fue encontrado muerto, en una zona de la capital.
El crimen se registró, posiblemente, unas horas antes de que los vecinos de la colonia Santa Isabel, en el sector de El Carrizal, se toparan con el cadáver de esta persona.
El cuerpo estaba tirado al lado del muro perimetral del motel Las Vegas, muy cerca del Instituto Técnico Luis Bográn, al norte de Comayagüela.
Los pobladores del lugar sólo le manifestaron a la Policía Nacional (PN) sobre la existencia de éste, pero que desconocían las circunstancias en las que había muerto.
Arma de fuego
El jovencito de 21 años de edad tenía varios disparos en la parte posterior de su cabeza, cerca de la nuca, y en otras partes de su cuerpo.
Elementos de Inspecciones Oculares de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) llegaron para realizar la labor de recabar los indicios o evidencias que pudieran encontrar alrededor del cuerpo; si hubiesen casquillos de los proyectiles, entre otros.
El cadáver de Emmanuel Amador Rodríguez fue ingresado esta mañana a la morgue del Ministerio Público (MP), para practicarle la autopsia médico legal.
En lo que va de este año, dos cuerpos más fueron dejados en la misma zona de la ciudad. El pasado 2 de septiembre, a las 6:00 de la mañana, en una calle atrás del Instituto Técnico Luis Bográn, descubrieron el cadáver de un hombre, semidesnudo y con señales de haber sido torturado.
Dentro de dos costales color rojo fue encontrado el cuerpo sin vida de un hombre, la madrugada del lunes, 21 de septiembre, frente a uno de los portones de ese centro educativo de la capital