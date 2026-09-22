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Identifican los cuerpos de dos hombres encontrados muertos en distintos puntos de la capital

Los dos hombres murieron en circunstancias de violencia extrema, en la zona de El Carrizal y el sector de Las Torres, respectivamente

  • Actualizado: 22 de septiembre de 2026 a las 16:31
Identifican los cuerpos de dos hombres encontrados muertos en distintos puntos de la capital

Familiares de Kevin Cruz, lloran desconsoladamente al retirar los restos mortales de su pariente, en Medicina Forense.

 Foto: Estalin Irías| EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Los cuerpos de dos hombres encontrados muertos en dos puntos de la capital, fueron identificados en la Medicina Forense, y entregados a sus familiares.

Se trata de Kevin Wilfredo Cruz Torres, de 29 años de edad, originario del municipio de Ojojona, al sur de Francisco Morazán; tenía su domicilio en la colonia Plan de Los Pinos.

Kevin Wilfredo fue asesinado a disparos en una calle de la colonia Santa Bárbara, en el sector de Las Torres, colindante con la calle Los Alcaldes, el domingo, 20 de septiembre, a eso de las 8:45 de la mañana.

Por las evidencias encontradas en el lugar, el joven fue ultimado a disparos en el mismo sitio dónde estaba su cuerpo sin vida, ya que a su alrededor, los investigadores hallaron varios casquillos de proyectiles ya percutados.

Kevin Wilfredo Cruz Torres, de 29 años de edad.

Kevin Wilfredo Cruz Torres, de 29 años de edad.

 (Foto: Estalin Irías| EL HERALDO)
Asesinan a balazos a hombre en la colonia Santa Bárbara de Comayagüela

El cadáver quedó en la acera de una calle, junto al muro perimetral de una vivienda de la colonia Santa Bárbara. Se desconoce de dónde fue raptado, quiénes y por qué le habrían quitado la vida.

Los restos mortales de Cruz Torres fueron retirados la mañana de este martes -22 de septiembre- de la Morgue del Ministerio Público (MP) y llevado hasta el municipio de Reitoca, dónde será sepultado.

Segunda víctima

La otra víctima fue identificada como José Luis Sánchez, de 44 años de edad, oriundo del Distrito Central (DC), con residencia en la colonia Fuerzas Unidas, al noroeste de Comayagüela.

En costales hallan el cadáver de un hombre frente al Técnico Luis Bográn

El cadáver de José Luis fue descubierto a eso de la 1:30 de la mañana de ayer lunes, 21 de septiembre, frente a las instalaciones del Instituto Técnico Luis Bográn, en la calle que conduce a la colonia Santa Isabel, y a otros sectores de El Carrizal.

José Luis Sánchez, de 44 años.

José Luis Sánchez, de 44 años.

 (Foto: Estalin Irías| EL HERALDO)

El cuerpo fue dejado dentro de dos costales color rojo, con señales de haber sido torturado, hasta quitarle la vida. También tenía heridas de arma blanca.

Sánchez habría sido raptado por pandilleros, la noche del domingo, 20 de septiembre, para luego ultimarlo en un lugar hasta ahora desconocido. Era de oficio electricista. Su familia retiró el cuerpo de la Morgue del Ministerio Público (MP), la mañana de este martes.

Hallan muerto y semidesnudo a un hombre en colonia El Carrizal atrás de un reconocido instituto

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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