Identifican los cuerpos de dos hombres encontrados muertos en distintos puntos de la capital

Tegucigalpa, Honduras.- Los cuerpos de dos hombres encontrados muertos en dos puntos de la capital, fueron identificados en la Medicina Forense, y entregados a sus familiares.

Se trata de Kevin Wilfredo Cruz Torres, de 29 años de edad, originario del municipio de Ojojona, al sur de Francisco Morazán; tenía su domicilio en la colonia Plan de Los Pinos.

Kevin Wilfredo fue asesinado a disparos en una calle de la colonia Santa Bárbara, en el sector de Las Torres, colindante con la calle Los Alcaldes, el domingo, 20 de septiembre, a eso de las 8:45 de la mañana.

Por las evidencias encontradas en el lugar, el joven fue ultimado a disparos en el mismo sitio dónde estaba su cuerpo sin vida, ya que a su alrededor, los investigadores hallaron varios casquillos de proyectiles ya percutados.